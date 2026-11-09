Zubař podle soudu pochybil, pacientovi vytrhal 18 zdravých zubů

Okresní soud v Ostravě dnes částečně vyhověl žalobě pacienta Petra Večeři proti zubaři Lubomíru Beranovi. Potvrdil pochybení lékaře při jeho léčbě. Podle žaloby lékař pacientovi vytrhal 18 zdravých zubů. Zákrok pacientovi způsobil vážné zdravotní komplikace včetně poškození čelisti a trojklaného nervu, následky si nese dodnes. Soudkyně Veronika Targa žalobci navíc přiznala částečný nárok na náhradu škody ve výši 650.000 korun. O dalším odškodnění a jeho konkrétní výši bude soud rozhodovat při dalším jednání. Pacient v civilním sporu požadoval odškodnění v celkové výši 3,8 milionu korun.
Soudkyně dnes vynesla částečné a mezitímní rozhodnutí. Podle něj má klinika doktora Berana do tří dnů Večeřovi vyplatit 650.000 korun plus úroky. Jde o částku, kterou Večeřa za léčbu klinice zaplatil. Zbývající nárok ve výši okolo 3,2 milionu korun soudkyně označila za důvodný. O tom, kolik nakonec klinika vyplatí, bude soud rozhodovat v budoucnu.
Rozhodnutí není pravomocné. Obě strany si ponechaly lhůtu na rozmyšlenou. Večeřa novinářům řekl, že je spokojený. Beran uvedl, že se odvolá. „Rozhodovala soudkyně, která nemá odborné vzdělání ve stomatologii,“ řekl.
„Stav chrupu byl nesprávně vyhodnocen,“ uvedla dnes soudkyně u soudu. Nesprávně byl podle ní navržen postup spočívající ve vytržení zubů. Dodala, že péče ze strany kliniky nebyla správně provedena. „Nevzniklo tak právo, aby klinika přijala plnění,“ uvedla. Večeřu už částečně odškodnilo ministerstvo vnitra. Dostal 200.000 korun, které podle svých slov použil na další léčbu. Ministerstvo se proto připojilo k jeho žalobě, o které dnes soud rozhodl.
Targa uvedla, že mezitímní rozhodnutí vynesla proto, aby stranám dala prostor najít smírné řešení. „Poškozený je v produktivním věku a s následky se bude potýkat pravděpodobně do konce života. Je potřeba přijmout určité věci. Provedeným dokazováním bylo jednoznačně prokázáno, že zdravotní péče nebyla poskytnuta řádně,“ řekla soudkyně.
Večerův právník před soudem dnes v závěrečné řeči uvedl, že odborný postup v případě jeho klienta selhal. „Výsledkem nebyla jen nevyhovující náhrada chrupu. Radikální odstranění chrupu neměl lékař řádně odůvodněné. Jednalo se o zuby vesměs ošetřitelné. Chyběla diagnostika jednotlivých zubů,“ řekl s tím, že šlo o fušerskou práci. „Poškození je trvalé a zlepšení je nepravděpodobné,“ uvedl.
Naopak Beranův právník v závěrečném návrhu žádal zamítnutí žaloby. Za problémy pacienta podle něj může původní velmi špatný stav chrupu a také nedostatečná spolupráce pacienta. „Přerušil léčbu, odmítal chodit na kontroly a nechal se ošetřovat u jiných lékařů,“ řekl.
Případem se nezávisle zabývala i policie. Původně ho kvalifikovala jako zvlášť nebezpečný zločin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Státní zástupce později případ překvalifikoval na mírnější přečin spočívající v poškození cizích práv a těžkém ublížení na zdraví. V případě odsouzení tak Beranovi hrozí nižší trest. Touto obžalobou se bude soud zabývat v prosinci.
Beran s obviněním a podanou žalobou nesouhlasí. „Odvedl jsem dobrou práci. Léčbu jsme prováděli po konzultaci a dohodě s pacientem a jeho rodiči. Skončila ale před naplánovaným koncem. Pacient přestal docházet na kontroly a seřízení protézy. Ta se uvolnila, dostaly se pod ni zbytky jídla. Začaly vznikat záněty. Jeho cílem u soudu je získat velké peníze,“ uvedl Beran. Dodal, že zuby netrhal bezdůvodně, chrup pacienta byl značně zdevastovaný.
Žalovaný zubař byl v roce 2022 jedním z iniciátorů výzvy k zajištění stomatologické péče v Moravskoslezském kraji adresované ministerstvu zdravotnictví. Podílel se i na projektu, který do jeho ordinace přivážel školáky z různých obcí kraje, kteří nemají zubaře. Beran tvrdí, že všechno souvisí s jeho neúspěšnou kandidaturou na šéfa stomatologické komory a s jeho názory na stav zubní péče v Česku.