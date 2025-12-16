Zubní pohotovost v Ostravě aktuálně funguje o víkendech a svátcích nepřetržitě a ve všední dny od 18 do 6 hodin. Zdravotní pojišťovny nově plánovaly její provoz od 8 do 13 hodin o víkendech a svátcích.
„Stejně jako ostatní kraje ale dodnes od pojišťoven přesně nevíme, jak to bude od ledna fungovat,“ řekl hejtman Josef Bělica.
Podle jeho slov je však podle nastaveného systému už nyní jasné, že rozsah zubní pohotovosti v Ostravě nastavený novou vyhláškou rozhodně nebude stačit. „Proto kraj připravuje veřejnou zakázku na dokrytí nákladů na zubní pohotovost v krajském městě na příští rok za 2,4 milionu korun,“ uvedl Bělica.
Platby chce kraj vymáhat od pojišťoven
Provozovatel, který tendr vyhraje, by lidem s akutními problémy poskytoval pomoc v pracovní dny od 18 do 23 hodin, o víkendech a o svátcích od 15 do 22. „Náklady, které kraj do fungování služby vloží, chceme po pojišťovnách zpětně vymáhat,“ dodal Josef Bělica.
Připomněl i to, že hejtmanství se snaží řešit problém s nedostatkem zubařů dlouhodobě. „Suplujeme roli státu, ale spousta lidí stále nemá vlastního zubaře a své potíže řeší na zubní pohotovosti,“ nastínil Bělica jeden z důvodů, proč je pohotovostní služba tak vyhledávaná.
V příštím roce chystají pracovníci kraje i dotační program zaměřený výhradně na stomatology, v jehož rámci chtějí rozdělit celkem tři miliony korun, maximální částka na jednoho žadatele činí 300 tisíc korun.
V minulých letech navíc kraj podpořil vznik nových zubních ambulancí v Chuchelné, Městě Albrechtice, Rýmařově, Bruntále i samotné Ostravě a podílel se na fungování dentobusu, který na Krnovsku nabídl stomatologickou péči žákům základních škol.
18. září 2025