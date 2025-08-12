Relaxační odpoledne v duchu ochrany zvířat, lidí i životního prostředí ve frýdecko-místeckém Faunaparku. Prostě VEGET. Zaručen odpočinek, výborné občerstvení, příjemná hudba a poznání něčeho nového.
To je Vegetění, které je na programu v neděli 17. srpna od 14 do 18 hodin.
Akce se koná za každého počasí. Pejsci na vodítku vítáni.
Speciální akcí pro miminka, batolata, nemluvňata a jejich rodiče pak je Znakování se zvířátky.
Vaše děti sice ještě neumí mluvit, ale společně je naučíte znakovat 6 znaků zvířátek. Kromě znakování bude spoustu zajímavých aktivit pro vaše nejmenší.
Akce s názvem Znakujeme se zvířátky je na programu ve středu 20. srpna od 15 hodin.
Vstup zdarma na základě rezervace prostřednictvím mailu petra.biolkova@seznam.cz
Faunapark otevírá v 15:00.