Most starší než Karlův? Narazili jsme na poklady ukryté na starých obchodních stezkách

„A to víte, že tu máme most, který je starší než ten váš Karlův v Praze?“ vybafl na mě starosta malé obce Věžnice na Českomoravské vysočině, vesnice nedaleko Havlíčkova Brodu.

Kamenný most u Lutriána, pár kroků od soutoku Šlapanky se Zlatým potokem, je možná starší než ten, co v Praze dal postavit Otec vlasti. Informační tabule u mostu to úplně nepotvrzuje, ale zase až tak nevyvrací. Architektka Eva Dvořáková z Národního památkového ústavu ho datuje někam do období, kdy vznikaly kamenné mosty přes řeky v Písku a již zmiňovaný Karlův.

Na možnou hodně dávnou minulost tohoto mostu odkazují zmínky o Haberské stezce. Důležité středověké obchodní spojnici mezi Prahou a Kolínem a pak mezi Znojmem a dolnorakouským Laa an der Thaya. Ta je písemně doložena již ve 12. století. Jestli v místě, kde se v současnosti nachází Věžnice, nějaký most již stál, ale žádný písemný doklad neexistuje. Po této jedinečné památce kdysi dávno jezdívali třeba lesáci nebo místní s traktory. Po citlivé rekonstrukci mostu v roce 2003 už naštěstí využívají brod vedle něj.

Vesnice na půl cesty mezi Prahou a Vídní

Když už padla zmínka o Znojmě, na trase z Jihlavy do tohoto centra vinařství můžete natrefit hned na dvě pozoruhodnosti. Protože je ale silnice směřující na jih k rakouským hranicím jedna z nevytíženějších u nás, málokterý řidič si během cesty vůbec povšimne dvou objektů.

Špýchar v Prostředkovicích prošel velkou rekonstrukcí. Údajně se tu mimo jiné přepřahali koně na cestě z Prahy do Vídně.

Prvním je starý špýchar v Prostředkovicích, léta chřadnoucí, ale naštěstí v hodině dvanácté uvedený do téměř původního stavu. Stavba je zbytkem opevněné usedlosti. Traduje se, že se tu také přepřahaly kočáry a povozy směřující z Prahy do Vídně.

O Prostředkovicích se traduje, že název byl odvozen z toho, že leží na půl cesty právě mezi Prahou a Vídní. Hezky se to poslouchá, ale není to samozřejmě pravda. Nicméně když si v internetové mapě nastavíte trasu z Prostředkovic do Prahy a do Vídně, překvapivě zjistíte, že do Prahy je od špýcharu 141 kilometrů a do Vídně 151 kilometrů. Pravdou je, že Prostředkovice byly založeny na půli cesty mezi sousední Suchou (kdysi Vsí Dolní) a Horní Vsí, nyní již neexistující.

Zlatá koruna bývalý zájezdní hostinec

Doložitelné je ale přepřahání povozů ve Vranovské Vsi, která leží pár minut jízdy autem na sever od Znojma. Po pravé straně při cestě do Znojma projedete kolem chátrajícího bývalého hostince Zlatá koruna, přebudovaného před rokem na statek. Ten patřil zdejšímu státnímu statku a také státním lesům, kteréžto instituce ho dostavěly k obrazu svému. Pak ho ale předaly znojemskému muzeu, nakonec skončil v dražbě. Současný majitel však nemá na větší rekonstrukci peníze.

Zájezdní hostinec, přepřahací stanice, v minulosti i sídlo místních družstevníků. Historická stavba ve Vranovské Vsi chátrá.

Nahlédnete-li dovnitř, kontrastuje tu alespoň vyspravený krov v místech, kde bývala „ustájená“ technika. Pohled přes částečně zabedněná okna do prostor s klenutými stropy, kde se čepovalo pivo, podávalo jídlo a kde formani doplňovali energii na další cestu, dává zvědavcům alespoň kusou představu o pulzujícím prostředí na této frekventované obchodní silnici.

Na adresu Vranovské Vsi je pro historickou úplnost nutné dodat, že na rybníku, který je dodnes v sousedství hostince, bylo kdysi kluziště. A to s mantinely a umělým osvětlením. Družstvo Dynama Vranovská Ves tu hrálo úspěšně dokonce krajský přebor.

Křižácké ležení

V okolí Znojma lze narazit na zajímavosti, o nichž se ve škole moc neučí. Jméno obce Hnanice, která patřívala do střeženého pohraničního pásma, protože je těsně přilepená na hranici s Rakouskem, znají většinou jen místní a znalci vín.

Kostel sv. Wolfganga

Centrem Hnanic je kostel sv. Wolfganga, kde zaujme masivní věž. Ta bývala současně obranným prvkem a kolem kostela se v době křížových výprav shromažďovaly skupiny bojovníků, kteří odtud pak v jednolitém útvaru putovali do Svaté země.