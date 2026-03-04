Moderní prodejní centrum nabídne zákazníkům kompletní sortiment – od zahradní techniky přes bazény a vířivky až po zahradní nábytek. Prodejna má celkovou plochu 1 417 metrů čtverečních, z toho 716 metrů čtverečních tvoří prodejní část přístupná zákazníkům. Zbytek připadá na sklad, servis a zázemí personálu.
Součástí prodejny je také interiérové bazénové centrum s nerezovým bazénem INOXIS, ukázky nadzemních bazénů, dva modely akrylátových vířivých van a čtyři nafukovací vířivky. Zákazníci si tak mohou produkty prohlédnout přímo na místě a lépe se rozhodnout při výběru.
Prodejna je vybavena samoobslužnou částí pro rychloobrátkové zboží i interaktivními panely, na nichž mohou prodejní technici předvádět sortiment nebo edukativní videa. Samozřejmostí je možnost parkování v areálu obchodního centra.
Otevření doprovodí slevy a dárky
Slavnostní otevření potrvá od čtvrtka 5. března do neděle 8. března. Zákazníci mohou během těchto dní využít slevy 15 až 20 procent na celý sortiment. Prvních 200 nakupujících navíc při nákupu nad 500 korun získá láhev vína zdarma.
Podle generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti Michala Pobežala patří Brno mezi strategické regiony firmy. Zájem o sortiment zde podle něj roste rychleji než v jiných částech republiky.
