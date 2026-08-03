Navštivte Zlatohorsko, kouzelný kraj pokladů

Občané Zlatých Hor si v roce 2024 připomněli 800 let od založení města, které je nejstarší obcí okresu Jeseník. Nedílnou součástí Zlatých Hor jsou místní části Ondřejovice, Rejvíz, Dolní a Horní Údolí a osady Rožmitál a Salisov. Při této příležitosti byla představena i nová vizuální identita města.
Historie města i jeho okolí je od svých mlhavých počátků spjata se zlatem a hornickou činností. Ale nejen hornictvím zde lidé byli živi. Kromě běžných řemesel to byl i textilní průmysl. Tradiční bylo zpracování dřeva a významná byla papírna. Koncem 19. století založila rodina Förstrů firmu na zpracování kamene, která se vypracovala mezi největší podniky svého oboru v bývalém Rakousko - Uhersku. Dále můžeme jmenovat likérku a konzervárnu ovoce, výrobu jízdních kol, dvě cihelny, v Ondřejovicích pak železné hutě s válcovnou plechu a strojírnu. K nejvýznamnějšímu podnikání se ke konci 19. stol. zařadilo lázeňství a služby spojené s turistikou. Schweinburgovo sanatorium bylo vyhledávaným léčebným ústavem a zdejší kraj známým turistickým a poutním místem. V roce 1887 se v sanatoriu léčil hudební skladatel Leoš Janáček a v roce 1905 a 1906 spisovatel Franz Kafka. Nyní se v Sanatoriu Edel ročně léčí až 800 dětí, k léčebným úspěchům tohoto zdravotnického zařízení napomáhá pobyt dětí v podzemí, ve speleoterapii.
Centrum města je městskou památkovou zónou, místní části Údolí a Rejvíz jsou vesnickými památkovými zónami. Na území města se nachází mnoho památkově chráněných objektů včetně starých důlních děl. Dále najdeme na území Zlatohorska národní přírodní rezervaci na Rejvízu a přírodní památky Zlaté a Černé jezero.
Zlatohorsko je významnou turistickou destinací s mnoha známými turistickými cíli. Vzpomeňme Naučnou stezku k mechovému jezírku na Rejvízu, nejstarší kamennou rozhlednu v Jeseníkách, rozhlednu na Biskupské kupě, magickou Poštovní štolu s funkční replikou vodotěžního zařízení, Městské hornické muzeum v barokní budově z roku 1698, Hornický skanzen s funkčními replikami technologií na zpracování rudy, kde si můžete vyzkoušet rýžování. Na Zlatohorsku je také mnoho sakrálních staveb, např. farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, obnovené poutní místo Panny Marie Pomocné, kaple sv. Anny se skleněnou střechou v Horním údolí. Uvedená turistická místa spojuje mnoho stezek pro pěší i cyklisty, které vedou malebnou přírodou.
Zlatohorsko, kouzelný kraj pokladů, je regionem, kam můžete přijet, relaxovat, chodit či sportovat ve velmi čistém životním prostředí, pobýt v krásné přírodě s čistým vzduchem, navštívit mnoho turistických míst pěšky, na kole i autem, můžete využít kvalitní ubytovací a stravovací zařízení. Po příjezdu do Zlatých Hor navštivte městské informační centrum, kde získáte veškeré požadované informace.
Velkým pozitivem našeho města je vysoký počet zájmových spolků. Aktivní spolky propojují sousedy napříč generacemi, oživují veřejný prostor a pomáhají rozvíjet regionální identitu. Kulturní, společenský a sportovní život je tedy na Zlatohorsku velmi pestrý. Na tradiční akce města, kterými jsou především městské slavnosti Zlaté dny (letos již 31. ročník), soutěže v rýžování zlata (letos již 32. ročník), zahájení turistické sezóny, oslavy Dne dětí, rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark, navazují se svými kulturními a sportovními akcemi místní spolky.
Pozvánky na nejbližší akce:
- O putovní zlatou pánev starosty města, tradiční soutěž v rýžování zlata ve dnech 22.-23.8.2026
- Zlatohorské kulturní léto ZA EDEL!, akce každou prázdninovou sobotu parku Sanatoria Edel
- Stezka odvahy SAZ, odvážné loučení s prázdninami dne 29.8.2026
- Zlatohorský treking, tradiční pochod krásnou přírodou Zlatohorska dne 3.10.2026