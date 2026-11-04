Neodkládejte operaci šedého zákalu

Komerční sdělení
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MUDr. Radan Zugar | foto: Oční centrum Praha, a.s.

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Je vám přes šedesát a máte pocit, že hůř vidíte? Pak by vás mohl trápit šedý zákal (tzv. katarakta). Toto časté oční onemocnění komplikuje život řadě seniorů, přitom se dá jednoduše vyřešit. Na dotazy pacientů k šedému zákalu odpovídá MUDr. Radan Zugar, primář Očního centra Praha.

Co je to šedý zákal a podle čeho pacient pozná, že má šedý zákal?

Šedý zákal je stav, při kterém dochází ke snížení průhlednosti lidské čočky, a to nejčastěji v důsledku stárnutí. Většinou se objevuje ve věku 60 až 75 let a příznakem je zamlžené, zhoršené a zkreslené vidění na blízko i do dálky. Šedý zákal nelze odstranit jinak než operací a neexistuje jiný způsob jeho léčby.

Jak probíhá operace šedého zákalu?

Jedná se o zcela bezpečný a rychlý chirurgický zákrok, kterého není třeba se obávat. Operace šedého zákalu je zcela bezbolestná a provádí se v lokální anestezii. Operace trvá asi 15 minut a během ní se vymění lidská oční čočka za čočku umělou. V Očním centru Praha je operace šedého zákalu hrazena všemi zdravotními pojišťovnami.

MUDr. Radan Zugar

Kdy je nejvhodnější čas na podstoupení operace?

Pacient by operaci neměl zbytečně odkládat a měl by jí podstoupit ve chvíli, kdy ho šedý zákal omezuje v běžném životě. V současné chvíli se již nedoporučuje nechat šedý zákal tzv. uzrát. Důvodem je nejen kvalita života, ale i to, že čím více je šedý zákal tzv. uzrálý (starší), tím bývá oční čočka více postižená, je tvrdší a hůř se odstraňuje. Operace pak může být náročnější a může přinášet více rizik. Někteří pacienti čekají na termín i řadu měsíců. Doporučuji jim tedy, aby se objednali jinam, kde nebudou zbytečně dlouho čekat. U nás v Očním centru Praha nabízíme termín operace do 2 měsíců od předoperačního vyšetření.

Jaké nitrooční čočky si vybrat?

V Očním centru Praha dlouhodobě spolupracujeme s nejvýznamnějšími světovými výrobci nitroočních čoček jako je Alcon, Zeiss a další. Výběr čoček pacient konzultuje s lékařem v rámci předoperačního vyšetření a volí se s ohledem na problém a požadavky pacienta na vidění. Čím dál více pacientů si uvědomuje, že mají možnost si vybrat, jak se budou dívat na svět po zákroku. Mohou si zvolit prémiové nitrooční čočky, které jsou pro zrak šetrnější, poskytnou lepší kontrastní citlivost, a dokonce je mohou zbavit závislosti na brýlích. Nitrooční čočka zůstává v oku na celý život, proto všem pacientům doporučuji, aby výběr čoček před operací opravdu důkladně zvážili.

Řada pacientů se operace obává. Máte pro ně radu?

Spousta pacientů se operace šedého zákalu obává především kvůli bolesti. Nicméně operace šedého zákalu je zcela bezbolestná – provádí se v lokální anestezii, kdy je oko znecitlivěno pomocí kapek. Díky moderním technologiím je současná operace šedého zákalu mnohem šetrnější, méně invazivní a obnova vidění je velmi rychlá. Celá řada pacientů nám po operaci dokonce říká, že se báli zcela zbytečně.

Co kdyby pacient operaci nepodstoupil?

Pokud by pacient operaci nepodstoupil, tak by postupně oslepl. Už i počínající šedý zákal může značně ovlivňovat kontrast a vidění, natož pak pokročilé onemocnění. Zhoršené a zamlžené vidění má především u seniorů vliv i na duševní zdraví a fyzickou zdatnost. Nemá tedy žádný smysl operaci odkládat. Přínosy operace šedého zákalu přitom pacienti často vnímají téměř okamžitě. Jsou nadšeni z nového jasného a barevného vidění, vedou mnohem aktivnější život a vrací se i ke svým zálibám a koníčkům.

Proč si pro operaci šedého zákalu zvolit právě Oční centrum Praha?

S operacemi šedého zákalu máme obrovské zkušenosti. Byli jsme prvním soukromým kataraktovým centrem v České republice. Provedli jsme více než 100 000 nitroočních operací, což svědčí o obrovské důvěře pacientů. Těší mě, že jsou mezi nimi i naši příbuzní a známí. Největší odměnou za naší práci je spokojený pacient, který nás doporučí dál svým blízkým a přátelům, a ti opět dál a dál.

Více informací najdete na www.ocp.cz.

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