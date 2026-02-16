Nová budova přinese seniorům více pohodlí i péče

Centrum sociálních služeb Prostějov otevřelo novou budovu, která představuje významný krok v rozvoji sociálních služeb v regionu. Zrekonstruovaný objekt nabízí 24 jednolůžkových a 4 pokoje dvojlůžkové, čímž zvyšuje komfort i míru soukromí klientů.

Nové prostory byly navrženy s důrazem na bezpečnost, dostupnost a důstojné podmínky pro každodenní život seniorů.

Každý pokoj je vybaven vlastním sociálním zařízením a standardním moderním nábytkem, který podporuje pohodlí i bezpečný pohyb osob se sníženou mobilitou. Několik pokojů disponuje vlastním přilehlým venkovním prostorem, který poskytuje klidné místo pro relaxaci. Součástí budovy je výtah a bezbariérová rampa, které zajišťují plnou dostupnost všem klientům. Architektonické řešení klade důraz na funkčnost, přirozené světlo a snadnou orientaci v prostoru, což přispívá k příjemnému a bezpečnému prostředí.

Na každém patře se nachází společenská místnost určená k setkávání, odpočinku i drobnému vaření. Klienti zde mohou využívat veškeré moderní kuchyňské spotřebiče, což podporuje jejich samostatnost a umožňuje zachovat běžné denní návyky. Součástí nové budovy je také plně vybavená centrální koupelna splňující aktuální hygienické standardy. Pro kulturní programy, společenské akce a volnočasové aktivity slouží nový prostorný sál, který poskytuje příjemné a důstojné prostředí pro setkávání klientů i jejich rodin. Díky vybavení, kvalitní akustice a flexibilnímu uspořádání prostoru je možné pořádat širokou škálu aktivit – od koncertů a přednášek až po společenská posezení či tematické programy.

Otevření nové budovy představuje významný přínos nejen samotným seniorům, ale také jejich rodinám a celému zařízení sociálních služeb. Klientům umožňuje udržovat sociální kontakty a nabízí více prostoru pro aktivní trávení času. Rodiny oceňují především jistotu, že jejich blízcí žijí v důstojných podmínkách a mají k dispozici kvalitní péči i zázemí odpovídající současným standardům.

Kvalitnější pracovní prostředí umožňuje týmu věnovat více času individuální péči o klienty, rozvíjet odborné kompetence a přicházet s inovativními přístupy v oblasti sociální práce. A zároveň moderní zázemí vytváří lepší podmínky pro práci zaměstnanců a otevírá možnosti pro rozvoj aktivit a programů, které posilují roli domova jako klíčového poskytovatele sociálních služeb v regionu.

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Porodnice AGEL zvyšují komfort rodin

Soukromí a rodinné zázemí hrají po porodu stále větší roli. Rodinné porodnice AGEL na tento trend reagují. Nově tak vznikají v našich porodnicích rodinné pokoje hotelového typu, které nabídnou...

16. února 2026

Nová budova přinese seniorům více pohodlí i péče

Hasiči zasahují u autonehody v Praze 5. Řidiče museli vyprostit

Nehoda v Praze 5 v ulici Pod stadiony. Dvě auta přišla do kontaktu s překážkou...

Pražští hasiči zasahují u nehody osobního auta v Praze 5. Kvůli překážce na trati skončilo auto na boku. Řidiče museli hasiči vyprošťovat. Podle prvotního vyšetření záchranářů neutrpěl vážná zranění.

15. února 2026  23:12,  aktualizováno  23:18

Policie od sobotního podvečera vyšetřuje násilnou smrt muže v Žamberku

ilustrační snímek

Policie od sobotního podvečera vyšetřuje násilnou smrt muže v Žamberku. Podezřelý byl zadržen na místě, bylo s ním zahájeno trestní řízení, uveda na síti X...

15. února 2026  20:30,  aktualizováno  20:30

Řidič u Zálezlic na Mělnicku narazil vozem narazil do stromu, nehodu nepřežil

ilustrační snímek

Řidič dnes odpoledne u Zálezlic na Mělnicku narazil vozem do stromu, nehodu nepřežil. Nikdo další v autě nebyl. Příčinu havárie policie vyšetřuje, řekl dnes...

15. února 2026,  aktualizováno 

Hlídač a 3x 300 korun. Deník Metro odměňuje čtenáře za jejich zdařilé víkendové fotoúlovky

Vatikán

Ne nadarmo se o čtenářích deníku Metro říká, že jsou jedni z nejpodnikavějších. Od celé řady aktivit je o víkendu neodradil ani vítr, ani mráz. Kdo si tentokrát vysloužil odměnu tři sta korun?

15. února 2026  19:30

Lidé v Ostravě podpořili prezidenta Pavla, místy ale byli slyšet i odpůrci

V OstravÄ› zaÄŤalo shromĂˇĹľdÄ›nĂ­ na podporu prezidenta Pavla, jsou na nÄ›m i odpĹŻrci

Lidé s transparenty i českými vlajkami dnes na Masarykově náměstí v Ostravě vyjádřili podporu prezidentu Petru Pavlovi. Kromě příznivců v centru krajské...

15. února 2026  16:29,  aktualizováno  18:04

Náměstí v centru Olomouce zaplnili lidé podporující prezidenta Pavla

NĂˇmÄ›stĂ­ v centru Olomouce zaplnili lidĂ© podporujĂ­cĂ­ prezidenta Pavla

Na shromáždění vyjadřující podporu prezidentovi Petru Pavlovi přišly dnes odpoledne do centra Olomouce zhruba dva tisíce lidí. Účastnici demonstrace zaplnili...

15. února 2026  16:24,  aktualizováno  16:24

V Brně přišly Pavla podpořit tisíce lidí, obdobné akce se dnes konají po celé ČR

V BrnÄ› pĹ™iĹˇly Pavla podpoĹ™it tisĂ­ce lidĂ­, obdobnĂ© akce se dnes konajĂ­ po celĂ© ÄŚR

Tisíce lidí dnes odpoledne dorazily na shromáždění na brněnské náměstí Svobody vyjádřit podporu prezidentovi Petru Pavlovi. Akci inicioval spolek Milion...

15. února 2026  16:21,  aktualizováno  16:21

Cesta do srdce Laosu. Mekong střeží město, jež vzdoruje moderní době

Každé ráno vyrážejí pro milodary do ulic Luang Prabangu desítky mnichů z...

V rozvrzaném autobuse jedeme po silnici klikatící se na úbočích hor. Takové pohledy člověk zpravidla vídá v dobrodružných filmech. Míříme do centra severozápadního Laosu, kde na břehu legendárního...

15. února 2026  17:50

Tragická nehoda na Mělnicku uzavřela silnici. Muž nepřežil náraz do stromu

Smrtelná srážka osobního auta a stromu na Mělnicku. (15. února 2026)

Ke smrtelné nehodě došlo v neděli odpoledne u obce Zálezlice na Mělnicku. Řidič osobního auta sjel ze silnice a narazil do stromu. Přes veškeré snahy záchranářů se muže nepodařilo zachránit.

15. února 2026  17:02

Američanka studující v Česku chtěla odletět pryč. Ještě před tím však beze stopy zmizela

ilustrační snímek

Zatímco pátrání po čtrnáctileté dívce z Prahy 4 skončilo šťastným návratem domů, policisté i nadále intenzivně hledají třiadvacetiletou studentku z USA. Mladá Američanka, která v Česku studuje...

15. února 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

