Nová budova přinese seniorům více pohodlí i péče

Nové prostory byly navrženy s důrazem na bezpečnost, dostupnost a důstojné podmínky pro každodenní život seniorů.
Každý pokoj je vybaven vlastním sociálním zařízením a standardním moderním nábytkem, který podporuje pohodlí i bezpečný pohyb osob se sníženou mobilitou. Několik pokojů disponuje vlastním přilehlým venkovním prostorem, který poskytuje klidné místo pro relaxaci. Součástí budovy je výtah a bezbariérová rampa, které zajišťují plnou dostupnost všem klientům. Architektonické řešení klade důraz na funkčnost, přirozené světlo a snadnou orientaci v prostoru, což přispívá k příjemnému a bezpečnému prostředí.
Na každém patře se nachází společenská místnost určená k setkávání, odpočinku i drobnému vaření. Klienti zde mohou využívat veškeré moderní kuchyňské spotřebiče, což podporuje jejich samostatnost a umožňuje zachovat běžné denní návyky. Součástí nové budovy je také plně vybavená centrální koupelna splňující aktuální hygienické standardy. Pro kulturní programy, společenské akce a volnočasové aktivity slouží nový prostorný sál, který poskytuje příjemné a důstojné prostředí pro setkávání klientů i jejich rodin. Díky vybavení, kvalitní akustice a flexibilnímu uspořádání prostoru je možné pořádat širokou škálu aktivit – od koncertů a přednášek až po společenská posezení či tematické programy.
Otevření nové budovy představuje významný přínos nejen samotným seniorům, ale také jejich rodinám a celému zařízení sociálních služeb. Klientům umožňuje udržovat sociální kontakty a nabízí více prostoru pro aktivní trávení času. Rodiny oceňují především jistotu, že jejich blízcí žijí v důstojných podmínkách a mají k dispozici kvalitní péči i zázemí odpovídající současným standardům.
Kvalitnější pracovní prostředí umožňuje týmu věnovat více času individuální péči o klienty, rozvíjet odborné kompetence a přicházet s inovativními přístupy v oblasti sociální práce. A zároveň moderní zázemí vytváří lepší podmínky pro práci zaměstnanců a otevírá možnosti pro rozvoj aktivit a programů, které posilují roli domova jako klíčového poskytovatele sociálních služeb v regionu.