Od K-popu po matchu. Westfield Days propojí světy současné popkultury

Právě nečekaným propojením těchto světů budou letos věnované Westfield Days, které od 16. do 18. října přinesou do Westfield Chodov interaktivní program plný workshopů, výzev, soutěží i setkání se známými tvářemi.
„Popkultura dnes vzniká všude kolem nás a její podoba se neustále proměňuje. Inspirace se přelévá mezi sociálními sítěmi, hudbou, módou, gamingem nebo gastronomií, a právě mladší generace tyto světy přirozeně propojují. Letošní Westfield Days jsme proto pojali jako místo, kde se mohou nejrůznější podoby současné popkultury potkat a kde je návštěvníci mohou nejen sledovat, ale především sami zažít,“ říká Marta Keszczyk, marketingová manažerka Westfield Chodov.
Během třídenního programu se proto ve Westfield Chodov propojí hudba, gaming, beauty, gastronomie, móda i kreativita. Jednotlivé podoby současné popkultury přitom návštěvníci nebudou jen sledovat, ale mohou si je sami vyzkoušet.
Popkultura, kterou jste součástí
Hudební část programu návštěvníky zavede například do světa K-popu. Společně s Pham Minh Davidem, Nam Hai Nguyenem a dalšími hosty se uskuteční K-pop kvíz a listening party. Zájemci si budou moci během DJ workshopu vyzkoušet také práci za mixážním pultem a závěr víkendu bude patřit společnému karaoke pod taktovkou Game of Life.
Gaming se naopak propojí s jedním z největších sportovních fenoménů současnosti. Fotbalový nadšenec Michal Forejt (Mich Sako) vyzve návštěvníky v rámci REAL vs. DIGITAL FOOTBALL k porovnání fotbalových dovedností ve skutečném a digitálním světě. Gastronomickou část programu pak doplní live cooking show s Gaddo Cencetti.
Do programu se zapojí také značky přímo z Westfield Chodov. Hlavním partnerem letošních Westfield Days je Bjut by Dr.Max, který představí beauty novinky a technologické vychytávky pro podzimní rutinu. Lush nabídne výrobu vlastní koupelové bomby, zatímco LEGO nabídne prostor pro kreativní stavění. Do programu se zapojí také C&A s interaktivními aktivitami a dárky nebo Charm Bar, kde bude možnost si vytvořit vlastní doplňky na tašky. Chybět nebude ani Matcha Lab s Matcha Crew věnovaný nápoji, který se během posledních let stal nepřehlédnutelným fenoménem sociálních sítí.
Napříč celým víkendem si návštěvníci mohou v zóně zahrát oblíbenou karetní hru UNO, zapojit se do popkulturních kvízů v části zóny Comic Point nebo objevovat odkazy na známé filmy, komiksy či anime ukryté přímo v zóně.
Vstup do zóny Westfield Days je pro všechny návštěvníky zdarma, účast na jednotlivých workshopech je podmíněna registrací do Westfield Clubu.
Westfield Days přinesou také speciální slevy
Vedle bohatého programu nabídnou Westfield Days také řadu praktických výhod pro návštěvníky. Po celé tři dny budou moci návštěvníci využít také slevovou knížku v tištěné i online podobě, která nabídne více než 70 exkluzivních slev a výhod do obchodů, restaurací, kaváren i volnočasových aktivit ve Westfield Chodov. Návštěvníci tak získají přístup k atraktivním nabídkám napříč módou, gastronomií, službami i zábavou a svůj festivalový zážitek si mohou užít ještě výhodněji.
Kompletní program akce i slevová knížka jsou již nyní k dispozici na webu Westfield Chodov.