Od služeb po farmářství

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. Metro.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Metro.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník poskytuje vzdělávání v potravinářských, gastronomických, zemědělských a zdravotnických oborech. Navazuje na dlouholetou tradici, jejíž počátky lze vysledovat již do roku 1867.
Škola v současnosti působí na dvou pracovištích – v Jeseníku a v Horních Heřmanicích, přičemž základní kámen budovy v Horních Heřmanicích byl položen již 10. června 1869. V Jeseníku se dveře učeben otevřely až 1.9.1970. Dnes tu mohou studovat zájemci o obory kuchař-číšník, pekař, cukrář-cukrářka, řezník-uzenář, opravář zemědělských strojů, zemědělec-farmář, výrobce kožedělného zboží, umělecký kovář a zámečník, pasíř, podkovář a zemědělský kovář.
„V naší nabídce najdou uplatnění i zájemci o obor jezdec a chovatel koní,“ uvádí kariérní poradkyně Lenka Navrátilová. Maturitu mohou studenti získat ve čtyřletých oborech masér ve zdravotnictví či nutriční asistent, uměleckořemeslné zpracování kovů a dvouletém nástavbovém oboru podnikání.