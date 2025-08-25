ODISka v mobilu – moderní náhrada plastové karty s výhodami pro studenty

Komerční sdělení
Virtuální dopravní karta ODISka v mobilu se stává stále oblíbenější alternativou k tradiční plastové kartě ODISka. Cestující ji mohou využívat v rámci celého systému ODIS, tedy napříč Moravskoslezským krajem (a místy i dál). ODISka v mobilu oslovuje především ty, kteří dávají přednost moderním technologiím a chtějí mít své jízdní doklady pohodlně v chytrém telefonu.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. Metro.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Metro.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Fotogalerie4

ODISka v mobilu | foto: 2

„I když moderní technologie nejčastěji využívá mladší generace, je ODISka v mobilu určena pro všechny věkové kategorie – od dětí, přes studenty až po seniory. Spojuje v sobě moderní přístup k cestování veřejnou dopravou a důraz na maximální jednoduchost. Virtuální ODISka je dalším krokem v modernizaci veřejné dopravy v našem kraji, věřím, že její obliba bude stále růst,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Ing. Radek Podstawka.

Virtuální ODISka umožňuje nákup i uchování dlouhodobých časových jízdenek přímo v mobilu prostřednictvím aplikace ODISapka. Samotné zřízení této karty je zcela zdarma, bez nutnosti návštěvy přepážek – zájemci tak vše vyřídí online. Stejně snadný a rychlý je pak i nákup dlouhodobých jízdenek, které lze online zakoupit pomocí platby kartou, Google Pay nebo Apple Pay. Pro odbavení ve vozidlech pak stačí přiložit QR kód aplikace ke čtečce kontrolního zařízení.

Spolu s ODISkou v mobilu přitom uživatelé aplikace ODISapka získají možnost vyhledávat spojení podle aktuální polohy, nakupovat krátkodobé jízdenky nebo sledovat nejnovější zprávy týkající se dopravy v rámci ODIS, včetně plánovaných výluk a změn v dopravě.

Proč je ODISka v mobilu výhodná pro studenty?

Pro studenty je ODISka v mobilu ideální volbou nejen díky své jednoduchosti, ale i rychlejšímu vyřízení studentských slev. Nastavení či prodloužení studentského profilu lze provést pohodlně online – stačí zadat číslo ISIC průkazu nebo využít online ověření studenta vysoké školy přímo v aplikaci ODISapka (funkce je aktuálně k dispozici pro studenty VŠB-TUO a Ostravské univerzity). To znamená, že studenti už nemusí pro prokazování slevy v novém školním roce pokaždé navštěvovat kontaktní místa ODISky.

V případě doložení nároku na slevu je možné využít různé způsoby ověření: od nahrání elektronického potvrzení o studiu až po vzdálené ověření přes e-shop www.odiska.cz. Po ověření osobních údajů si studenti jednoduše prodlouží zvýhodněný profil v mobilní aplikaci a mohou okamžitě nakupovat zlevněné jízdenky.

Moderní, rychlá, pohodlná

„V době, kdy se vše přesouvá do chytrých zařízení, je ODISka v mobilu logickým krokem vpřed. Pro studenty, kteří hledají moderní a efektivní způsoby, jak vyřídit jízdní doklady a využívat slevy bez zbytečného papírování, je tato virtuální karta perfektní volbou,“ říká Ing. Michal Pastrňák, vedoucí odboru karetních a aplikačních systémů společnosti Koordinátor ODIS.

Více informací o ODISce v mobilu a podrobné návody, jak nastavit studentský profil, doložit nárok na slevu, a další, najdete na adresách www.odiskavmobilu.cz a www.kodis.cz/studenti

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

Telefonování je totéž co zpěv? Neschválený zákaz mobilů v MHD vyvolává rozpaky

Típněte mobil, sedíte příliš blízko řidiče, velí piktogramy v příměstských busech. Problém je v tom, že je nikdo neposvětil. „Řidič by neměl tyto piktogramy či upozornění vůbec používat,“ potvrdili...

Policie pátrá po 11leté dívce z M. Boleslavi, matka ji viděla naposledy v sobotu

Policie od dnešního večera pátrá po jedenáctileté Sofii Drbohlavové z Mladé Boleslavi. Matka ji viděla naposledy v sobotu okolo 15:00. Od té doby se dívka...

24. srpna 2025  23:27,  aktualizováno  23:27

ODISka v mobilu – moderní náhrada plastové karty s výhodami pro studenty

Komerční sdělení

Virtuální dopravní karta ODISka v mobilu se stává stále oblíbenější alternativou k tradiční plastové kartě ODISka. Cestující ji mohou využívat v rámci celého systému ODIS, tedy napříč...

25. srpna 2025

Na dálnici D52 zemřel motocyklista. Dálnice z vídeňského směru na Brno byla uzavřená

Na 15. kilometru dálnice D52 u Sobotovic na Brněnsku v neděli večer zemřel motocyklista. Jak se nehoda ve směru na Brno udála, policisté zatím vyšetřují, řekl mluvčí jihomoravské policie Bohumil...

24. srpna 2025  21:12,  aktualizováno  22:30

Pirát ve vodách u Prahy. Muž údajně napadl cestující a unesl loď. Zasahoval i vrtulník

Muž u Vraného nad Vltavou u Prahy v neděli podle policie napadl cestující na lodi, s plavidlem ujel a následně uvázl u pražského Radotína. Tam jej pak policisté zadrželi. Napadení utrpěli lehká...

24. srpna 2025  22:02

Pět lidí utrpělo odpoledne zranění při nehodě dvou aut na křižovatce za Plzní

Pět lidí utrpělo dnes odpoledne zranění při nehodě dvou osobních aut na křižovatce se silnicí první třídy u Třemošné za Plzní. Záchranáři odvezli do nemocnice...

24. srpna 2025  18:49,  aktualizováno  18:49

Hromadný pád při závodě na Plzeňsku. Pro zraněné cyklisty zamířily sanitky i vrtulník

Při poslední etapě závodu jezdců do 23 let West Bohemia Tour se v neděli při hromadném pádu zranilo osm mladých cyklistů. Nehoda se stala u Křečova na severním Plzeňsku, dva zraněné transportoval do...

24. srpna 2025  13:02,  aktualizováno  20:02

Při střetu s autobusem se u České Kamenice na Děčínsku vážně zranil motocyklista

Při střetu s autobusem se u České Kamenice na Děčínsku v podvečer vážně zranil motocyklista. Kvůli vyšetřování nehody byl hlavní tah I/13 uzavřen. Zraněného...

24. srpna 2025  18:23,  aktualizováno  18:23

Hurvajs letí do kosmu. Planetárium v Královské oboře chystá na podzim snímek o Hurvínkovi ve vesmíru

Slavný dřevěný hrdina z Divadla Spejbla a Hurvínka bude již příští měsíc hlavní hvězdou pražského planetária. Jeho vedení totiž chystá premiéru loutkového filmu o Hurvínkovi ve vesmíru. Během října...

24. srpna 2025

Nasadit pantofle, vzhůru na Sněžku! Příroda i peněženky však dostávají zabrat

Nejvyšší českou horu i letos obléhají davy lidí. Problém však podle Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) nepředstavuje velký počet lidí, ale to, že se často chovají bezohledně k přírodě,...

24. srpna 2025  19:22,  aktualizováno  19:22

Řidič na Českobudějovicku zemřel po nárazu auta do stromu

Při dopravní nehodě mezi Srubcem a Ledenicemi na Českobudějovicku zemřel v neděli vpodvečer jednadvacetiletý řidič osobního vozidla. Při průjezdu pravotočivou zatáčku se dostal z vozovky a narazil do...

24. srpna 2025  19:12

Trénink vítěze z Trnkobraní? Dva dny nejíst a vypít 20 litrů vody denně

Hulínská firma HaKne připravila pro tradiční soutěž jedlíků na festivalu Trnkobraní ve Vizovicích dva tisíce knedlíků. Vítěz Radim Dvořáček jich za hodinu spořádal 180. Svůj vlastní český rekord ale...

24. srpna 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

SvarExpert rozšiřuje portfolio: vstupuje do nových směrů v energetice a gumárenském průmyslu

24. srpna 2025  18:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.