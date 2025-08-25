ODISka v mobilu – moderní náhrada plastové karty s výhodami pro studenty

„I když moderní technologie nejčastěji využívá mladší generace, je ODISka v mobilu určena pro všechny věkové kategorie – od dětí, přes studenty až po seniory. Spojuje v sobě moderní přístup k cestování veřejnou dopravou a důraz na maximální jednoduchost. Virtuální ODISka je dalším krokem v modernizaci veřejné dopravy v našem kraji, věřím, že její obliba bude stále růst,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Ing. Radek Podstawka.
Virtuální ODISka umožňuje nákup i uchování dlouhodobých časových jízdenek přímo v mobilu prostřednictvím aplikace ODISapka. Samotné zřízení této karty je zcela zdarma, bez nutnosti návštěvy přepážek – zájemci tak vše vyřídí online. Stejně snadný a rychlý je pak i nákup dlouhodobých jízdenek, které lze online zakoupit pomocí platby kartou, Google Pay nebo Apple Pay. Pro odbavení ve vozidlech pak stačí přiložit QR kód aplikace ke čtečce kontrolního zařízení.
Spolu s ODISkou v mobilu přitom uživatelé aplikace ODISapka získají možnost vyhledávat spojení podle aktuální polohy, nakupovat krátkodobé jízdenky nebo sledovat nejnovější zprávy týkající se dopravy v rámci ODIS, včetně plánovaných výluk a změn v dopravě.
Proč je ODISka v mobilu výhodná pro studenty?
Pro studenty je ODISka v mobilu ideální volbou nejen díky své jednoduchosti, ale i rychlejšímu vyřízení studentských slev. Nastavení či prodloužení studentského profilu lze provést pohodlně online – stačí zadat číslo ISIC průkazu nebo využít online ověření studenta vysoké školy přímo v aplikaci ODISapka (funkce je aktuálně k dispozici pro studenty VŠB-TUO a Ostravské univerzity). To znamená, že studenti už nemusí pro prokazování slevy v novém školním roce pokaždé navštěvovat kontaktní místa ODISky.
V případě doložení nároku na slevu je možné využít různé způsoby ověření: od nahrání elektronického potvrzení o studiu až po vzdálené ověření přes e-shop www.odiska.cz. Po ověření osobních údajů si studenti jednoduše prodlouží zvýhodněný profil v mobilní aplikaci a mohou okamžitě nakupovat zlevněné jízdenky.
Moderní, rychlá, pohodlná
„V době, kdy se vše přesouvá do chytrých zařízení, je ODISka v mobilu logickým krokem vpřed. Pro studenty, kteří hledají moderní a efektivní způsoby, jak vyřídit jízdní doklady a využívat slevy bez zbytečného papírování, je tato virtuální karta perfektní volbou,“ říká Ing. Michal Pastrňák, vedoucí odboru karetních a aplikačních systémů společnosti Koordinátor ODIS.
Více informací o ODISce v mobilu a podrobné návody, jak nastavit studentský profil, doložit nárok na slevu, a další, najdete na adresách www.odiskavmobilu.cz a www.kodis.cz/studenti