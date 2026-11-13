V letošním ročníku charitní sbírky s názvem Vánoční balíček pro Ukrajinu bude obdarováno všech 500 registrovaných dětí. Jejich přání jim splnili dárci z celé republiky. Jde o dosud nejvyšší počet dětí v historii projektu, který funguje od roku 2008, sdělil ČTK mluvčí Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) Marek Navrátil. Samotné předávání vánočních balíčků vytipovaným dětem z šesti ukrajinských měst je v plánu začátkem ledna 2027.
Vánoční balíček pro Ukrajinu začínal před 18 lety s dárky pro 95 dětí. Letos se podařilo zajistit dárce pro rekordních 500 dětí. Každý dárce si v internetové databázi vybíral konkrétní dítě a připravoval mu balíček podle jeho přání. "Za každým z 500 dárků je člověk nebo rodina či jiná skupina lidí, kteří věnovali svůj čas, prostředky a pozornost konkrétnímu dítěti. Velmi si vážím toho, že ani po tolika letech války neztrácíme schopnost vnímat osudy jednotlivých lidí a pomáhat jim," uvedl ředitel ACHO Robert Neugebauer.
Do letošního ročníku se zapojili jednotlivci, rodiny, pracovní kolektivy i farní společenství. Do projektu se zapojila například komunita ukrajinských žen žijících v České republice, která obdarovala čtyři chlapce, vlastní balíček připravil i olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.
Podle zástupců ACHO je pro děti podstatný nejen obsah balíčku, ale i pocit, že na ně někdo myslí. "Vedle hraček, míčů, panenek nebo společenských her si děti často přejí zimní oblečení, boty, pyžama či hygienické potřeby. Do jejich přání se promítají také podmínky života ve válkou zasažené zemi. V minulých letech se například objevovaly čelovky, baterky nebo lampičky, které dětem pomáhají při výpadcích elektřiny," doplnil mluvčí ACHO.
Balíčky v hodnotě 2500 až 3000 korun museli dárci doručit do dnešního dne, charitní pracovníky nyní čeká jejich třídění a příprava na přepravu. Podle dosavadního plánu by měly balíčky odjet na Ukrajinu v první polovině prosince. Po vyřízení celních formalit budou předány ukrajinským partnerským organizacím, které zajistí jejich další distribuci. Dárky jsou určeny dětem z Kolomyje, Ternopilu, Chmelnyckého, Bortnyků, Berežan a Lopatynu, dodal Navrátil.
Vánoční balíček je jednou z dlouhodobých aktivit ACHO na Ukrajině, stále pokračuje také sbírka Světlo a teplo pro Ukrajinu, jejímž prostřednictvím pomáhá lidem čelit následkům války, výpadkům elektřiny a nedostatku tepla. Vedle této aktuální pomoci se ACHO dlouhodobě věnuje také zajišťování pitné vody, potravinové pomoci a psychosociální podpoře obyvatel zasažených válkou.