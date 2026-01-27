Vážně nemocný chlapec podstupuje průlomovou léčbu. Chci být youtuber, přeje si

Lenka Muzikantová
  6:52aktualizováno  6:52
Adámek z Olomouce byl jedním z prvních dětí s mukopolysacharidózou (MPS) čtvrtého typu v České republice, u nichž se podařilo prosadit léčbu – enzymatickou terapii. Pro rodiče šlo o životní vítězství. Napomohla vytrvalost rodičů, Adamův věk i podpora ze strany Společnosti pro MPS.

„Můj syn byl vlastně precedens. Po něm byla tato nákladná léčba mukopolysacharidózy schválena dalším dětem s nemocí stejného typu,“ svěřuje se maminka Šárka.

Rodina s ním pravidelně jezdí na kapačky, jimiž do chlapcova těla proudí lék, který pomáhá odbourávat škodlivé látky. „Díky tomu můžu doufat, že se stane zázrak a včas se najde lék, který tuhle krutou nemoc nejen zpomalí, ale zastaví úplně,“ věří maminka.

Výlety do Prahy miluje

Co taková terapie obnáší? Každý čtvrtek matka vyzvedává syna ze školy hned po vyučování a míří rovnou na olomouckou dětskou kliniku. Při kapačce se Adam nají, udělá úkoly. Samotné kapání trvá asi dvě hodiny, se vším okolo téměř dvakrát tolik.

Malý Adam z Olomouce statečně vzdoruje vážné nemoci. Má rád zábavu i nové technologie.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Takhle to jde třikrát do měsíce, každý čtvrtý týden pak jedeme na kapačku a vyzvednout další léčiva do Prahy. Jinde než v lékárně Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí není preparát dostupný,“ popisuje matka.

I když musí vstávat hodně brzy ráno, do hlavního města se Adam vždy těší, je tam totiž metro!

„Syn zná všechny linky, ví přesně, odkud, kam a přes co jedou, kde mají konečnou. Je to stejná vášeň, jakou má pro tramvaje, vlaky a železnice. Vyzná se i ve všech českých úzkokolejkách. Minimálně jednou ročně musíme jít v Praze do Království železnic a muzea MHD,“ vypráví maminka hocha, který má o své budoucnosti jasno – chce být youtuber.

„To aby nemusel vstávat brzy ráno do práce a také aby si vydělal víc peněz díky odběratelům,“ usmívá se matka. Chlapec má i svůj kanál.

Chystá virtuální svezení tramvají

Téma už má malý Adam vybrané, bude to MHD. Zájemce prý ve virtuálním prostoru povozí v tramvajích, speciálně dvouvozových, do těch se totiž vejde hodně cestujících. Jako vzor zatím vedou ty olomoucké. „Chystá se taky vytvořit vlastní hru na Robloxu,“ prozrazuje chlapcovy plány.

Adam chodí do běžné základní školy a zvládá ji stejně jako jeho zdraví vrstevníci. Letos je už v šesté třídě.

„Má asistentku, speciální židli a možnost poležet si na gauči, když ho rozbolí záda, ale jinak kromě tělocviku nepotřebuje žádné úlevy. Je to kluk jako každý jiný,“ říká hrdá maminka.

„Na poznámku jsem byla pyšná“

Stejně jako jeho spolužáci Adam provádí také lumpárny. Jednou se například s kamarádem rozhodli vyzkoušet, jestli se dá toaletním papírem ucpat záchod.

„Vhodili do něj celou roli a byl z toho samozřejmě průšvih. Adam dostal i poznámku do deníčku. Zlobila jsem se jen naoko, ve skutečnosti jsem byla pyšná – co by za takovou poznámku dali jiní rodiče nemocných dětí,“ svěřuje se s úsměvem maminka.

Adam si rád prozpěvuje hity svých oblíbených interpretů, třeba Pokáče. Má hudební sluch a rytmus v těle, rád tancuje. „Je to paradox. To, co by mu opravdu šlo, naplno dělat nemůže. Ale nevzdává se. Když se ho zeptáte, co má ve škole nejradši, odpoví, že tělocvik a plavání,“ vypráví Šárka, která vždy když se na Adama podívá, vidí rytíře v brnění.

Trvalé sevření

„Pořád je v něčem sevřený. Buď nosí celotrupovou ortézu kvůli bederní páteři, další mají zajistit rovný růst nohou. Snad právě díky tomu dosud nepotřeboval žádnou ortopedickou operaci,“ popisuje maminka s tím, že děti se čtvrtým typem MPS podstupují zákroky na kolenou, kyčlích a rizikovou operaci krční páteře.

„Doufám, že to vše je pro nás i díky léčbě ještě daleko,“ věří maminka, která si je jistá, že by jinak její syn byl už dávno na vozíčku. On přitom dojde do školy a na krátké výlety jezdí na kole nebo koloběžce.

Vzdálenosti, které Adam ujde nebo ujede, se však každým dnem nepatrně zkracují. „To, že je nemocný, si uvědomuje. Občas si posteskne, že by si chtěl normálně hrát s kamarády. Taky by chtěl vyrůst, nebýt malý. Už teď je o hlavu menší než jeho spolužáci,“ popisuje žena, která se nikdy se synovou nemocí nedokázala smířit.

„Učím se s ní žít. Spoléhám na to, že je to velký bojovník a na to, co bude, se snažím nemyslet. Žijeme přítomností,“ uzavírá.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských kriminalistů Jiřího Markoviče. Jak ale herec popsal pro několik médií, návrat to nebyl jen herecký, ale i...

GALERIE: Ministerstvo vnitra draží zabavené veterány, v nabídce je Corvette z roku 1959 i Mustang z roku 1967

Veterán Chevrolet Corvette C1 z roku 1959 zabavili policisté, nyní míří do...

Ministerstvo vnitra oznámilo, že nabídne veřejnosti k online dražbě dva vzácné veterány, které policie zabavila v souvislosti s trestnou činností. Výtěžek z prodeje má putovat na odškodnění...

27. ledna 2026

Vrty hluboké až 150 metrů. Průzkum pro dostavbu Dukovan pokračuje i ve větru a mrazu

Geologický průzkum před stavbou nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech je...

Fičí vítr, pláň u elektrárny Dukovany je pokrytá zmrzlým blátem a škraloupy sněhu. Ruce začínají v mrazu slušně bolet. Muži u vrtných souprav si práci v přimrzajících kalužích „užívají“ do morku...

27. ledna 2026  7:52,  aktualizováno  7:52

Neviditelná práce, která drží Prahu v chodu: Jak se mění úklid bytových domů

27. ledna 2026  7:20

Vážně nemocný chlapec podstupuje průlomovou léčbu. Chci být youtuber, přeje si

Malý Adam z Olomouce statečně vzdoruje vážné nemoci. Má rád zábavu i nové...

Adámek z Olomouce byl jedním z prvních dětí s mukopolysacharidózou (MPS) čtvrtého typu v České republice, u nichž se podařilo prosadit léčbu – enzymatickou terapii. Pro rodiče šlo o životní...

27. ledna 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jachtaři pod Pálavou přišli o polovinu zázemí, obec dala pozemky klubu z Čech

Plachtili jsme na lodi Sunway.

Zmařené investice, propouštění a možná méně soutěží. Břeclavští jachtaři musejí na Nových Mlýnech ustoupit klubu se sídlem poblíž Prahy. Ten obci za využití jejích pozemků u nádrže totiž nabídl více...

27. ledna 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Pamatujete si na kapesní kompaktní fotoaparáty? Zabily je mobilní telefony

První digitální kompakty měly už displeje, některé výklopné.

Vešly se do kapsy a byly vždy po ruce. Nebyly náročné na obsluhu. V mnoha případech nahradily „dospělý“ foťák. Průkopníkem zmenšených fotoaparátů byla firma Olympus. Na sklonku šedesátých let přišla...

27. ledna 2026

Odborníci opravili „necelý“ Muchův obraz. Vyříznutý kus kdysi malíře rozčílil

Příprava na transport obrazu ještě s původním osvětlením.

V plném lesku a kráse mohou návštěvníci muzea v Mostě opět obdivovat monumentální obraz Alfonse Muchy s názvem Alegorie bohatství nebo také Bůh Mamon. Ve druhé polovině 30. let minulého století...

27. ledna 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Hold sportovním legendám. Frenštát uctí okružními křižovatkami Rašku a Lopraise

Okružní křižovatka poblíž supermarketu Albert, která příští podobou má...

Dvě okružní křižovatky ve Frenštátě pod Radhoštěm získají výzdobu uctívající dva legendární sportovce. Město totiž vyhlásilo výtvarnou soutěž na zvelebení obou frekventovaných míst připomínající...

27. ledna 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Doprava v nových čtvrtích. Rozvoj Prahy si vyžaduje dostavět celé okruhy

Terminál Smíchov

Až 50 tisíc rezidentů v Letňanech, 20 tisíc na území bývalého Nákladového nádraží na Žižkově nebo 11 tisíc na Rohanském ostrově. V Praze vzniká celá řada kompletně nových čtvrtí, které do oblasti...

27. ledna 2026  4:32

ÚS rozhodne o stížnosti ženy kvůli odloženému trestnímu oznámení na partnera

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti ženy, která podala trestní oznámení na bývalého partnera. Podle oznámení ji muž týral a znásilnil....

27. ledna 2026,  aktualizováno 

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Festival komedie v Pardubicích vyhrála hra Něha, uspěl i muzikál

Festival komedie v PardubicĂ­ch vyhrĂˇla hra NÄ›ha, uspÄ›l i muzikĂˇl

Grand festival komedie v Pardubicích vyhrálo představení Něha v podání Divadla v Dlouhé z Prahy a stalo se Komedií roku 2025. Východočeské divadlo pořádalo 26....

26. ledna 2026  21:35,  aktualizováno  22:14

Do obchodního centra přinesl nože a maketu pistole. Policie mladíka záhy zadržela

Mladíka, který se v OC IGY v Českých Budějovicích pohyboval s noži a předmětem...

V podvečerních hodinách spustil policejní manévry v OC IGY v Českých Budějovicích mladík, který se v prostorách centra pohyboval s noži a předmětem připomínajícím pistoli. Jeho chování ale neuniklo...

26. ledna 2026  21:32,  aktualizováno  21:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.