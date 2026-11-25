Zimní program se na náplavku vrací po loňské premiéře. „Od začátku jsme si přáli, aby řeka Morava a její okolí byly místem, kde lidé rádi tráví svůj volný čas, a to nejen v létě. Loňský ročník nám ukázal, že i v zimě má náplavka své kouzlo,“ řekl Šimon Pelikán z Plaveb Olomouc, které Vánoční náplavku pořádají společně s Long Story Short.
„Je krásné vidět, jak se tu potkávají přátelé, celé rodiny i lidé, kteří se třeba dlouho neviděli. Mám velkou radost, že se nám daří oživovat další místo v Olomouci a že tu společně můžeme vytvářet novou vánoční tradici,“ dodal Pelikán.
Jedním z hlavních lákadel zůstávají adventní plavby po řece. Letos budou v provozu obě lodě Plaveb Olomouc, přičemž Ololoď Kordulka vypluje v nové vánoční výzdobě. Pořadatelé ji představí při pátečním slavnostním zahájení v 18 hodin, kdy se poprvé rozsvítí stromeček umístěný na vodní hladině.
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Dalším nezvyklým zážitkem bude v neděli 13. prosince setkání kajaků a dalších plavidel s vánoční výzdobou inspirované severskými oslavami svátku svaté Lucie.
Vánoční náplavka bude otevřená pravidelně od čtvrtka do neděle. „Program je koncipován tak, aby si v něm našly své místo různé skupiny návštěvníků. Čtvrtky budou zaměřené především na studenty, pátky na mladší publikum, soboty na rodiny s dětmi a návštěvníky města. Neděle nabídnou mimo jiné pohádky, koncerty a benefiční aktivity,“ uvedli organizátoři.
Na náplavce vystoupí například Vojta Nedvěd, Lucy HangOver, Unger Jansen, Swingalia, Hope Astronaut, Sugar and Spice Holding Company, D.U.Bmusic nebo DJ Forrest Pine. Program doplní autorské trhy, Mikulášská nadílka, divadelní představení či společné sportování.
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Letošní ročník budou doprovázet benefiční aktivity. Každý víkend chtějí pořadatelé věnovat prostor sbírkám a projektům na podporu lidí a organizací, které pomoc potřebují, jako je psí útulek v Žerotíně na Olomoucku.
Vedle kulturního programu zůstává jedním z pilířů Vánoční náplavky kvalitní gastronomie. Návštěvníci se mohou těšit na nabídku podniků Long Story Short, Pikola, Balikejk, Smashin’ Machine, Vulcanus Grill, Pizza Hradlo či Pádlo Morava. K adventní atmosféře přispějí také Olopunč a Olomošt.
„V dnešní uspěchané době se advent často mění v závod s časem. Právě proto chceme, aby se Vánoční náplavka stala místem, kde se lidé alespoň na chvíli zastaví, vychutnají si dobré jídlo a pití, poslechnou si koncert a užijí si příjemnou atmosféru. Naším cílem není vytvořit jen další vánoční akci, ale místo, kam se lidé budou rádi vracet a kde si připomenou, že Vánoce nejsou o tom všechno stihnout,“ uvedl Petr Heneš z Long Story Short.
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Návštěvníci budou mít k dispozici vyhřívané odpočinkové zóny. Nápoje budou stánkaři prodávat ve vratných kelímcích se zálohou 50 korun.
Náplavka je v Olomouci spolu s centrem města a tržnicí dalším místem, kam mohou lidé vyrazit na předvánoční atmosférou.