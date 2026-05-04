AFO přilákalo přes 8000 diváků, hlavní mezinárodní cenu získal Medvěd otravný

Hlavní cenu mezinárodní soutěže festivalu Academia Film Olomouc (AFO) získal snímek Medvěd otravný, v česko-slovenské soutěži zvítězil dokument Při zemi, sdělili dnes ČTK pořadatelé. Mezinárodní přehlídku populárně-vědeckých filmů, který pořádá Univerzita Palackého v Olomouci, navštívilo letos přes 8000 diváků. Do letošního ročníku festivalu, který skončil v neděli, se přihlásilo zhruba 600 titulů, z nichž 61 soutěžilo o hlavní ceny. Program spojovalo téma společné řeči.
Podle ředitelky festivalu Evy Navrátilové se podařilo naplnit ambice ročníku i díky novým formátům, například projekcím jarního kina na Horním náměstí. "Mám zároveň obrovskou radost, že se na festival vrací dokončené filmy, které kdysi prošly naším workshopem pro filmové profesionály a že jsou to filmy tak dobré, že si odnáší ceny mezinárodních porot i samotného publika," uvedla ředitelka.
Vítězný snímek mezinárodní soutěže Medvěd otravný z dílny studia A24 přináší podle pořadatelů jedinečnou výpověď o koexistenci člověka a ledního medvěda. Cenu za nejlepší český a slovenský film získal dokument Tomáše Elšíka Při zemi. "Environmentální balada s jedinečným audiovizuálním uchopením vypráví o lidech, kteří zasvětili svůj život péči o českou krajinu," uvedla mluvčí přehlídky Martina Vysloužilová.
V soutěži krátkých filmů zvítězil snímek Karin a Lennart: Rosničky na konci světa. Režisérka Maja K. Mikkelsen v něm sleduje své rodiče, poslední pozorovatele počasí ve Švédsku. "Nejlepší krátký film AFO 61 jsme vybírali z 21 snímků. Tento vítězný snímek je něžným portrétem oddanosti, preciznosti a svědomitosti lidí pozorujících a zaznamenávajících svět přírody, který se vyznačuje křehkostí, humorem a radostí," uvedli porotci. Cenu publika, stejně jako cenu pro komunikaci vědy v mezinárodní soutěži, získal na přehlídce film Phenomena: Když prvky tančí.
Cenu za mimořádný přínos popularizaci vědy udělil AFO České společnosti ornitologické; ocenění se podle organizátorů festivalu úzce prolíná s vítězným snímkem československé soutěže - na filmu Při zemi tato společnost úzce spolupracovala.
AFO je v současné době největším festivalem populárně-vědeckého filmu v Evropě, olomoucká univerzita jej pořádá od roku 1966. Letošní ročník nabídl divákům od 28. dubna 139 filmových titulů a doprovodný program po celém městě.