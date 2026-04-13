Kraj chce do společného podniku s Agelem zahrnout i nemocnici v Jeseníku

Ondřej Zuntych
  15:02aktualizováno  15:02
Do chystaného společného podniku se skupinou Agel chce Olomoucký kraj přidat i jesenickou nemocnici. Rozšířil by tím skupinu nemocnic v Prostějově, Přerově a Šternberku. Podnik má zahájit provoz od polovinu roku 2027, kdy skončí dosavadní dvacetiletá nájemní smlouva se stejnou společností. Memorandum k rozšíření bude příští pondělí projednávat krajské zastupitelstvo.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Nemocnice AGEL Šternberk, Luděk Peřina,  ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií

„Agel je na Jesenicku jediný poskytovatel lůžkové nemocniční péče. I když je tam málo obyvatel, nemůžeme nechat region na holičkách a uděláme vše pro to, abychom tam měli zdravotní péči kvalitně pokrytou,“ řekl na pondělní tiskové konferenci po jednání krajské rady hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

Zmíněné nemocnice jsou v současnosti provozovány jako krajská akciová společnost Nemocnice Olomouckého kraje, kterou má pronajatou Agel Středomoravská nemocniční vlastněná skupinou Agel. Ta už podle hejtmana souhlasila a rozšířené memorandum teď čeká na schválení zastupitelstvem.

Porod do vody? Mírní bolest. Přerovská porodnice nabízí novinku

„Samozřejmě že legislativní odpovědnost je na zdravotních pojišťovnách, ale díl morální odpovědnosti je na kraji. Když něco nefunguje, všichni přijdou na kraj a ptají se, co s tím uděláme, proč to není tak či onak. Věřím, že se shodneme a memorandum společně odsouhlasíme,“ dodal hejtman.

V Jeseníku chystají rekonstrukci porodnice

Nemocnice v Jeseníku je letos ve skupině Agel desátým rokem. Za tu dobu výrazně rozšířila nabídku ambulantní péče například o ortopedickou, oční, hematologickou, neurologickou a urologickou ambulanci.

„Rozšíření ambulantních služeb bylo jednou z našich priorit. Díky tomu dnes můžeme pacientům nabídnout komplexnější péči přímo v Jeseníku, aniž by museli cestovat do vzdálenějších center,“ uvedla předsedkyně představenstva Nemocnice Agel Jeseník Jana Chrastinová.

Nemocnice chystá investice do další modernizace a rozšiřování služeb pro obyvatele Jesenicka a okolí. „V tomto roce plánujeme rekonstrukci porodnice. Projekt zahrnuje nové pokoje, přičemž každý pokoj bude mít vlastní sociální zařízení, a nové porodní sály,“ nastínila Chrastinová.

V Nemocnici AGEL Přerov slavnostně otevřeli nově zrekonstruované neurologické oddělení v budově interních oborů. Hlavním investorem projektu za více než 30 milionů korun byl Olomoucký kraj. (4. září 2025)

Už minulé vedení kraje začalo hledat řešení pro pokračování provozu nemocnic. Modelem byla koncesní smlouva nebo transformace na společný podnik. Druhá zmíněná cesta se současné krajské radě líbí víc.

Za deset let tři miliardy korun

„Dobíhá nám devatenáctý rok smlouvy a musíme řešit pokračování. Ani při záměru společného podniku se kraj nevzdává svých nemovitostí jako formy určité pojistky,“ řekl v prosinci po jednání zastupitelstva náměstek hejtmana pro zdravotnictví a předseda představenstva Nemocnic Olomouckého kraje Vladimír Lichnovský (ANO).

Porodní sály, šestinedělí a novorozenecké oddělení v Nemocnici Šternberk prošly proměnou za víc než 30 milionů korun a patří mezi nejmodernější v republice. Na maminky zde čekají rodinné apartmány hotelového typu, tlumené světlo a porodní sály vybavené vanou pro porod do vody či speciálním porodním gaučem. Moderní novorozenecké oddělení je vybaveno špičkovou technologií včetně centrálního monitoringu vitálních funkcí a přístrojů umožňujících neinvazivní dechovou podporu.
V Nemocnici AGEL Přerov slavnostně otevřeli nově zrekonstruované neurologické oddělení v budově interních oborů. Hlavním investorem projektu za více než 30 milionů korun byl Olomoucký kraj. (4. září 2025)
V Nemocnici AGEL Přerov slavnostně otevřeli nově zrekonstruované neurologické oddělení v budově interních oborů. Hlavním investorem projektu za více než 30 milionů korun byl Olomoucký kraj. (4. září 2025)
V Nemocnici AGEL Přerov slavnostně otevřeli nově zrekonstruované neurologické oddělení v budově interních oborů. Hlavním investorem projektu za více než 30 milionů korun byl Olomoucký kraj. (4. září 2025)
Agel podle něj deklaruje, že do nemocnic investuje tři miliardy korun v průběhu deseti let. „Beru to jako velký závazek, jenž může znamenat skokový rozvoj nemocnic. Další peníze budou ze společných výnosů. Rozhodli jsme se proto, že projekt společného podniku je směr, který chceme předložit,“ dodal tehdy Lichnovský.

Smlouvy mezi krajem a firmou Agel z roku 2007 podle nynější legislativy odpovídají koncesnímu modelu. Jejich prodloužení by podle odborníků proto mohlo způsobit komplikace ve veřejných zakázkách a zadávacích řízeních.

Analýzy společností PricewaterhouseCoopers a Deloitte podle vedení kraje ukázaly, že varianta společného podniku je proveditelná, právně méně riziková a umožní navázat na dosavadní model fungování krajských nemocnic.

Za pronájem tří krajských nemocnic skupina Agel ročně platí zhruba pět desítek milionů korun. Firma Agel Středomoravská nemocniční, která nemocnice provozuje, předloni zvýšila tržby o 265 milionů korun na 3,782 miliardy korun.

Její čistý zisk klesl o 65 milionů korun na 193 milionů korun. Skupina Agel provozuje v Česku 12 nemocnic, síť poliklinik, lékárny, laboratoře, distribuční společnosti a další specializovaná zdravotnická zařízení. Agel působí také na Slovensku a Kanárských ostrovech.

