ANO do komunálních voleb v Olomouci povede primátorka Ferancová

Lídryní kandidátky ANO pro říjnové komunální volby v Olomouci bude primátorka města Miroslava Ferancová. Z druhého místa kandidátky se bude o hlasy voličů ucházet její náměstek a právník Miloslav Tichý, třetí pozice připadla náměstkovi primátorky Tomáši Sýkorovi. Kandidátku schválila olomoucká organizace hnutí ANO. ČTK to dnes sdělil Tichý, který předsedá místní organizaci ANO v Olomouci. Po posledních komunálních volbách v Olomouci vládne koalice složená z ANO, ProOlomouc, Pirátů a spOLečně.
"Podařilo se nám sestavit silnou a vyváženou kandidátku, na níž se potkávají zkušení a osvědčení lidé s praxí ve veřejných funkcích i nová energie v podobě úspěšných osobností z různých oborů. Jsem přesvědčena, že právě tato kombinace je klíčem k tomu, aby hnutí ANO bylo v letošních komunálních volbách v Olomouci opět úspěšné a nadále zůstalo hlavní hybnou silou rozvoje našeho krásného města,“ uvedla Ferancová.
Lídry pro komunální volby v Olomouci postupně zveřejňují i ostatní politické strany a hnutí. Piráty do voleb povede jejich krajský předseda a městský zastupitel Zdeněk Žák. Jedničkou na kandidátce lidovců je advokát, krajský zastupitel a bývalý náměstek primátora Matouš Pelikán. Lídrem hnutí ProOlomouc bude dosavadní zastupitel města a dlouholetý ředitel Vydavatelství Univerzity Palackého Aleš Prstek.
Komunální volby v Olomouci v roce 2022 vyhrálo ANO a získalo tehdy 16 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhé skončilo Spolu s deseti mandáty. Třetí koalice ProOlomouc a Pirátů disponuje osmi zastupiteli. Čtvrtá SPD a Trikolora má pět mandátů, čtyři zastupitele hnutí spOLečně. Šestý STAN má dva mandáty.
Komunální volby se budou spolu se senátními konat letos 9. a 10. října. Lhůta pro odevzdání kandidátních listin skončí v úterý 4. srpna.