Případ se stal ve středu odpoledne, policie o něm informovala v pátek. Po 15. hodině se na jedno z pracovišť šumperské nemocnice obrátil neznámý muž a dožadoval se receptu na léky na spaní.
„Vzhledem k tomu, že s žádostí neuspěl, protože byl odkázán na svého obvodního lékaře, začal vyhrožovat, že následující den vyhodí nemocnici do povětří,“ uvedla mluvčí krajské policie Miluše Zajícová.
Celou čekárnu vystřílím! vykřikoval muž v nemocnici. Policie jej zajistila
Následně po anonymním volajícím začalo intenzivní pátrání. „Přibližně po pěti hodinách usilovné a systematické práce, při které byly prověřeny všechny dostupné informace, se podařilo podezřelou osobu ustanovit a následně zadržet,“ dodala Zajícová.
Muže zadrželi policisté z Pardubického kraje, kde má podezřelý trvalé bydliště. Výslech se odehrál v Šumperku. Ve čtvrtek si třicetiletý muž vyslechl obvinění z trestného činu nebezpečné vyhrožování, za který mu může soud uložit až tři roky vězení. Muž je stíhán na svobodě.