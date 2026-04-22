Archeologové objevili u Kojetína unikátní kalibrační desku z doby římské

Autor: ČTK
  11:35aktualizováno  11:35

| foto: ČTK

Unikátní kalibrační desku z doby římské určenou k protahování a ztenčování kovových drátků objevili archeologové při záchranném průzkumu na trase budoucí rychlostní železnice mezi Kojetínem a Přerovem. Nález podle odborníků nemá ve střední Evropě obdoby. Archeologové v této oblasti odkryli více než 1000 objektů z období od starší doby bronzové po dobu římskou. ČTK to dnes sdělila mluvčí Archeologického centra Olomouc Nikola Jandová.

"Kalibrační desku předáme do laboratoře na spektrometrickou analýzu, která nám pomůže určit, z jakého materiálu byl drátek vyrobený. Ztenčený drát mohl sloužit například k výrobě kroužkové zbroje," uvedl archeolog Pavel Moš. Z doby římské pochází také zařízení sloužící k pálení vápna. "V peci vypalovali vápno, které lidé využívali k úpravě omítek domů nebo ke zdobení keramiky," dodal Moš.

Záchranný výzkum dělali odborníci z Archeologického centra Olomouc na úseku dlouhém 1,2 kilometru. Místo podle nich dokumentuje dlouhodobé osídlení údolí řeky Hané. Nejstarší osídlení patří věteřovské kultuře ze starší doby bronzové. Archeologové odkryli pozůstatky domů s kůlovou konstrukcí. "Domy měly kůlovou konstrukci a při jejich zániku požárem se v mazanici zachovaly detaily stavebních prvků. V některých případech jsou patrné i stopy povrchových úprav," podotkl Moš.

Výraznou stopu v této oblasti zanechala i kultura lidu popelnicových polí. Odborníky zaujaly objekty s lidskými ostatky, v jednom z nich našli šest lebek uložených vedle sebe. "Nositelé kultur doby popelnicových polí své zemřelé spalovali. Zde jsme však zaznamenali pouze části lidských ostatků, nikoliv celé kostry. Mohlo by se jednat o projev zvláštního rituálu," upozornil vedoucí archeolog Arkadiusz Tajer.

Na okraji sídliště objevili archeologové také doklady výroby bronzových předmětů včetně kamenných licích forem a tyglíků, které sloužily k tavbě a odlévání bronzových předmětů. Na seznamu nálezů je i soubor bronzových předmětů, například sekerky, jehlice, náramek či nůž. Předměty pocházejí ze závěru doby bronzové a starší doby železné a napovídají, že v těchto místech byla specializovaná dílna na výrobu bronzových předmětů.

Po ukončení terénních prací na trase rychlostní železnice byly archeologické nálezy převezeny do laboratoří, kde je nyní odborníci vyčistí, zakonzervují a podrobí analýze. "Kamenné licí formy podrobíme laboratorním analýzám, které ověří, zda se na jejich povrchu zachovaly stopy kovů z odlévaných předmětů. Zároveň prověříme, jestli byly nalezené bronzové artefakty vyrobeny přímo na této lokalitě," řekl Tajer. Archeologové zaznamenali také stopy laténského osídlení z mladší doby železné.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

