Archeologové objevili ve Vídeňské ulici v Olomouci minové a naslouchací chodby

Rozsáhlý systém dosud ukrytých chodeb objevili v Olomouci archeologové při záchranném výzkumu na zahradě vily ve Vídeňské ulici. Nejprve při něm našli chodbu a na ni navazující systém naslouchacích a minových chodeb s větvenou strukturou vedenou pod Smetanovými sady. Chodby byly součástí barokního opevnění Olomouce, sdělila dnes ČTK mluvčí olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) Sandra Kolářová.
Archeologové dělali výzkum od letošního ledna do března. Souvisel s demolicí garáže u historické vily, odkopáním objektu kvůli izolaci obvodových stěn a výstavbu nové budovy v zadní části pozemku. "Zkoumaný prostor se z velké části nachází v místě někdejší lunety č. 39, předsunutého fortifikačního prvku chránícího hlavní hradby barokní bastionové pevnosti," uvedla mluvčí.
Pevnostní objekty byly podle odborníků rozebrány po zrušení olomoucké pevnosti na konci 19. století. "Archeologický výzkum prokázal, že pod současným terénem se místy dochovala zdiva konstrukce lunety, byť částečně narušená nebo zcela zničená pozdějšími zásahy souvisejícími s výstavbou vily," podotkla Kolářová.
Kromě reliktů lunety archeologové zjistili a zadokumentovali také minové a naslouchací chodby, které byly vybudovány v 18. století podle jednotného schématu v předpolí jihozápadní části opevnění. "Jednalo se o součást obranného podzemního systému pevnosti. Identifikována byla hlavní krytá chodba a na ni navazující systém naslouchacích a minových chodeb s větvenou strukturou, vedených pod povrchem někdejšího koliště, dnešních Smetanových sadů," dodala mluvčí.
V dochovaných úsecích pod Smetanovými sady odborníci také zaznamenali několik výstupů na povrch, které byly pravděpodobně zřízeny v letech 1944 až 1945 v souvislosti s využitím podzemních prostor jako protileteckého krytu.
Na zkoumaném pozemku byla podle zástupců NPÚ souvislost kryté chodby narušena stavbou garáže, zatímco chodby v prostoru vnitřku lunety byly poškozeny při výstavbě samotné vily. Dochovaná torza byla po ukončení záchranného výzkumu v místě stavby rozebrána.