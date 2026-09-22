Archeologové při výzkumu na D55 u Přerova prozkoumali tisíce sídlištních objektů

Archeologové při záchranném výzkumu na trase budoucí dálnice D55 mezi Kokorami a Přerovem prozkoumali 1879 sídlištních objektů a 65 kostrových a žárových hrobů. Zachytili také jeden lidský pohřeb uložený v zásypu sídlištního objektu. Výzkum potvrdil všech 12 předpokládaných archeologických lokalit a v katastru Dluhonic odhalil ještě jednu dosud neznámou lokalitu. Archeologové na necelých sedmi kilometrech trasy doložili osídlení od neolitu po středověk, sdělila dnes ČTK mluvčí Archeologického centra Olomouc Nikola Jandová.
Záchranný archeologický výzkum trval od loňského září do konce letošního července. "Výzkum potvrdil, že krajina mezi Kokorami a Přerovem patřila k dlouhodobě osídleným místům," uvedl vedoucí výzkumu Marek Kalábek.
Nejrozsáhlejší objevy přinesla lokalita Kokory - Podsedky, kde odborníci prozkoumali 974 archeologických objektů. Významné nálezy pochází také z lokalit v katastrech Kokor a Rokytnice. Archeologové tam nalezli pozůstatky sídlišť kultury s lineární keramikou, která na střední Moravě žila přibližně před 7000 lety. Šlo o období příchodu prvních zemědělců do regionu. "Objevili půdorysy dlouhých dřevěných domů dosahujících délky až 36 metrů, zásobní jámy, pece a další doklady každodenního života. Podle dosavadního vyhodnocení se na neolitických lokalitách podařilo rozpoznat přibližně 16 půdorysů dlouhých domů, které dokládají rozsah osídlení v době prvních zemědělců," uvedla mluvčí.
Významnou součástí výzkumu byla odkrytá pohřebiště z počátku doby bronzové. Součástí hrobové výbavy byly měděné ozdoby, kostěné korálky, pazourkové šipky, kamenná nátepní destička, keramické nádoby, bronzové jehlice a náramky.
Novou, předem neznámou archeologickou lokalitu odhalil výzkum v Dluhonicích. "Lokalitu v Dluhonicích jsme zachytili až při rýhování trasy stavby. Na místě jsme objevili hrob kultury se šňůrovou keramikou s keramickými nádobami, měděným šperkem a kamenným nástrojem," dodal Kalábek.
Terénní část archeologického výzkumu skončila, práce odborníků však pokračuje. Nálezy nyní čeká čištění, konzervace a dokumentace, po odborném zpracování je odborníci předají do Centra muzejní archeologie Vlastivědného muzea v Olomouci. Nejzajímavější objevy z průzkumu budoucí D55 pak představí 17. října na Dnech archeologie v Archeologickém centru Olomouc.