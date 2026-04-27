Arcibiskup Graubner se vrací do Olomouce jako emeritní biskup

Arcibiskup Jan Graubner, kterého v sobotu v úřadu pražského arcibiskupa vystřídal litoměřický biskup Stanislav Přibyl, se vrátí do olomoucké arcidiecéze. Působit tam bude jako emeritní biskup. Vedle toho chce být Graubner svému nástupci k dispozici pro výpomoc při biskupských funkcích a liturgických slavnostech. Informuje o tom web Církev.cz Před svým odchodem do Prahy Graubner vedl olomouckou arcidiecézi přes tři desítky let.
Odchod do čela pražské arcidiecéze v červenci 2022 arcibiskup Graubner od počátku vnímal jako dočasné plnění úkolu. "Rok před důchodem nemělo stěhování cenu, protože bylo jasné, že je to na přechodnou dobu. Tak jsem jel jen s kufry. Teď se při návratu divím, že jich potřebuji víc. V Praze jsem byl naplno, ale přeci jen mi v Olomouci zůstal byt, kde žije moje sestra," uvedl Graubner.
V budově nedávno opravené biskupské kurie v Olomouci má Graubner připravenu kancelář pro další činnost. Jako emeritní pražský arcibiskup již nemá žádné povinnosti. "Domluvili jsme se nicméně, že v rámci naší kurie bude mít úplný servis a pracovní zázemí. Zde se bude mimo jiné moci věnovat tomu, za co mu budu vděčný - jako jeden z posledních žijících hlavních aktérů klíčových událostí v církvi hned po roce 1989 hodlá sepsat své vzpomínky na důležité momenty a rozhodnutí, která formovala naši arcidiecézi i celou církev v České republice," uvedl olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.