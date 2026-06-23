Arcibiskup Nuzík po dvou letech v čele arcidiecéze sází na reformu a otevřenost

Dva roky po nástupu do čela olomoucké arcidiecéze hodnotí arcibiskup Josef Nuzík jako nejdůležitější změnu otevřenost církve vůči většímu zapojení věřících i širší společnosti. Symbolem tohoto směru se stal víceletý projekt Propojení, který má reagovat na proměnu života farností, úbytek kněží i potřebu větší spoluodpovědnosti laiků za fungování církve. Arcibiskup to ČTK řekl v rozhovoru u příležitosti druhého výročí svého působení v čele arcidiecéze a před nadcházejícími 60. narozeninami.
Projekt Propojení představuje největší reformní proces, který olomoucká arcidiecéze v posledních letech zahájila. Má pomoci najít podobu církve odpovídající současným podmínkám. Zatímco dosavadní model byl podle něj založen především na aktivitě kněze, nově chce vedení diecéze vtáhnout do rozhodování samotné věřící. "Otočilo se to v tom, že se jako biskup diecéze obracím - pojďte s námi vytvořit podobu života vaší farnosti," popsal základní myšlenku projektu.
Do procesu se již zapojilo více než 800 skupin napříč arcidiecézí a stovky z nich začaly formulovat své návrhy a představy o budoucím fungování farností, které budou odrážet místní podmínky. Reforma zároveň reaguje na stárnutí kněží a jejich ubývající počet. "Kněžská populace stárne. Počítáme s tím, že kněz bude dělat ryze kněžské služby. Práce, které dosud zastával, může dělat i laik - ať už je to starost o provoz, technické zázemí nebo některé záležitosti v pastorační rovině," míní arcibiskup.
Olomoucká arcidiecéze se za jeho působení začala vyrovnávat také s problematickými kapitolami minulosti. Loni v září například arcibiskup veřejně rehabilitoval památku šumperského děkana Kryštofa Aloise Lautnera, který byl 18. září 1685 upálen během čarodějnických procesů. Veřejně se již dlouhodobě zastává také obětí sexuálního zneužívání. Podle něj jde o důležitou součást obnovy důvěry a otevřenosti církve vůči těm, kteří byli v minulosti zraněni.
Novinkou jsou i pravidelná setkávání s lidmi z komunity LGBT+. Těch se účastní jednou za měsíc tým složený z kněží i laiků a jejich cílem je nabídnout dialog a zabránit pocitu vyloučení z církevního společenství. "Je to nový jev - různé jevy vstupují ze společnosti i do církve a my je nemůžeme nějak ořezat, učíme se k tomu zaujmout postoj. Některé kroky jsme udělali o pár chvil dříve, než do nich budou vstupovat jiné diecéze. Je vidět, že i v rámci celé biskupské konference se těmto tématům věnujeme. Řekl bych, že to, co děláme my v Olomouci, je pilotním projektem, který vytváří zkušenost i pro ostatní, aby se tomuto tématu věnovali," míní arcibiskup.
Josef Nuzík stojí v čele olomoucké arcidiecéze od dubna 2024. Pochází ze Strání na Uherskohradišťsku, 25. července oslaví 60. narozeniny. Přestože pracovní povinnosti výrazně přibyly, na pohyb podle svých slov nerezignoval. "Chodím méně na Lysou horu, ale více se věnuji dennímu cvičení a posilování s trenérem. Mám z toho radost - i když jsem někdy unavený, hodina cvičení mi zlepší náladu. Je to věc, kterou objevuji ve svých 60 letech," dodal s úsměvem arcibiskup Nuzík.