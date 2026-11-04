Arcibiskupství olomoucké zvýšilo zisk hospodaření, dotuje z něj hlavní činnost

Čistý zisk Arcibiskupství olomouckého z hospodářské činnosti loni vzrostl bezmála o 92 milionů korun na 206,8 milionu korun. Arcibiskupství z něj dotuje ztrátové aktivity v duchovní oblasti. Tato hlavní činnost arcibiskupství, do které spadají pastorační aktivity, charitativní akce, služné pro kněží, opravy kostelů či údržba far, v roce 2025 zvýšila ztrátu na 117 milionů korun z předloňských 112,2 milionu korun. ČTK dnes informaci získala z výroční zprávy Arcibiskupství olomouckého.
Výnosy arcibiskupství z hospodářské činnosti loni vzrostly o 51 milionů korun na 600 milionů korun z 549 milionů korun v předchozím roce, náklady naopak klesly na 393,4 milionu korun z předloňských 417,1 milionu korun. Hospodářská činnost zahrnuje pronájmy budov a pozemků včetně církevních lesů, finanční investice i vstupné do některých kulturně významných objektů.
Ve své hlavní činnosti arcibiskupství v roce 2025 evidovalo výnosy 140,5 milionu korun, předloni 142,3 milionu korun. Náklady v této kapitole naopak vzrostly na 257,4 milionu korun z 254,6 milionu korun v roce 2024. Podobně dopadlo loni i hospodaření farností a kapitul. Zatímco zisk z jejich hospodářské činnosti činil 55,9 milionu korun, hlavní činnost skončila ztrátou 26 milionů korun.
Největší nákladovou položku arcibiskupství v hlavní činnosti tvořily v roce 2025 osobní výdaje na kněze a pracovníky pastoračních center, které dosáhly 201,5 milionu korun. Státní příspěvek na provoz činil 82,1 milionu korun a v souladu s majetkovým vyrovnáním se postupně snižuje. Arcibiskupství loni zaměstnávalo 491 pracovníků, z toho 415 na plný úvazek.
V roce 2025 se o 418 farností v diecézi staralo 223 místních kněží, z toho 206 v aktivní službě. Pomáhalo jim 20 kněží z jiných diecézí, 78 řeholních kněží a 50 trvalých jáhnů. "Pravidelné nedělní bohoslužby navštěvovalo přibližně 60.000 věřících. V průběhu roku bylo uděleno 2988 křtů, 704 párů uzavřelo církevní sňatek a 1060 osob přijalo svátost biřmování," uvedl mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.
Olomoucká arcidiecéze loni zahájila projekt Propojení, kterým reaguje na dlouhodobý pokles počtu věřících, kvůli kterému je současná struktura farností podle arcibiskupství obtížně udržitelná. Sčítání účastníků nedělních bohoslužeb ukázalo, že mezi lety 2014 a 2024 jejich počet dál klesal. Za posledních 30 let se snížil téměř o polovinu. Projekt má za cíl vytvořit novou síť farností odpovídající reálným možnostem regionu, nově nastavit spolupráci kněží a laiků a přijmout závazná pravidla pro fungování farností.
Olomoucká arcidiecéze pokrývá území celého Zlínského kraje, převážnou část Olomouckého kraje bez Jesenicka a části Jihomoravského a Pardubického kraje. Na ploše přesahující 10.000 kilometrů čtverečních žije téměř 1,36 milionu obyvatel. Arcidiecézi tvoří 418 farností sdružených do 21 děkanátů.