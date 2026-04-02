Arcidiecézní charita Olomouc spustila sbírku na sociální taxi pro Ukrajinu

Autor: ČTK
  10:30aktualizováno  10:30
Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) spustila sbírku na sociální taxi, které má pomoci lidem z malých obcí na západě Ukrajiny dostat se k potřebné péči. Reaguje tak především na situaci v této zemi, kdy je pro lidi se zdravotním postižením, po válečných zraněních nebo pro seniory největší překážkou obyčejná doprava, nemohou se tak dostat ani k lékaři, sdělil ČTK mluvčí ACHO Marek Navrátil.

Příkladem uvedla charita Lvovskou oblast, kde je pro tyto lidi cesta k lékaři nebo na úřad téměř nemožná. "Ve venkovských oblastech často nefunguje pravidelná doprava a dostupné spoje nejsou uzpůsobené pro přepravu lidí na vozíku nebo osob se sníženou mobilitou. Mnozí tak zůstávají doma bez možnosti dostat se k lékařské péči, rehabilitaci nebo základním službám," popsal Navrátil. Doplnil, že situaci navíc zhoršila válka, kdy narůstá počet lidí, kteří přišli o mobilitu kvůli zranění.

Sbírka je vyhlášena na platformě Darujme.cz. Jejím cílem je pořízení speciálně upraveného vozidla pro přepravu osob s omezenou mobilitou. Na pořízení vozidla je potřeba přibližně 350 000 korun. Vozidlo bude sloužit ve Lvovské oblasti, konkrétně v Lopatynu, kde má ACHO svou partnerskou charitní organizaci. "Při podpoře našich partnerů na Ukrajině dlouhodobě vnímáme, že lidem často nechybí jen samotná pomoc, ale možnost se k ní vůbec dostat. Doprava je tedy často základní podmínka, bez které se další pomoc nedá využít," uvedl ředitel ACHO Robert Neugebauer.

Sociální taxi bude určeno především lidem se zdravotním postižením, lidem po válečných zraněních, seniorům a dalším lidem v obtížné životní situaci. "V době, kdy vozidlo nebude využito pro přepravu osob, může doplňkově pomoci také s dopravou potravinové pomoci pro nejchudší rodiny v regionu v projektu Naplň talíř," dodal mluvčí ACHO. Využití vozidla i pro rozvoz těchto balíčků dává projektu další praktický rozměr, dodala koordinátorka pomoci ACHO na Ukrajině Chrystyna Gošová.

ACHO pomáhá lidem na Ukrajině přes 30 let, intenzivněji pak od zahájení otevřené ruské invaze před čtyřmi lety. V zemi dlouhodobě organizuje humanitární projekty a snaží se systematicky podporovat místní komunity, a to zejména tam, kde lidé čelí následkům války, chudobě nebo izolaci. Mezi nejvýznamnější projekty patří sbírka Světlo a teplo pro Ukrajinu, která reaguje na energetickou krizi, a program Naplň talíř, díky němuž čeští dárci financují měsíční potravinové balíčky pro lidi v nouzi.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

