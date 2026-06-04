Arcidiecézní muzeum Olomouc otevřelo výstavu Jana Knapa, nese název Okna do ráje

Arcidiecézní muzeum v Olomouci otevřelo výstavu Jana Knapa, jednoho z mezinárodně nejúspěšnějších českých výtvarníků. Nese název Okna do ráje, expozice je koncipována jako vnitřní dialog současné Knapovy malby se starobylou ikonografickou tradicí, které je autorovou celoživotní inspirací. Na monografické přehlídce jsou i nová plátna, které autor dokončil v těchto dnech, řekli dnes novinářům zástupci muzea. Výstava potrvá do 18. října.
Výstava ukazuje portrét Jana Knapa, do jehož tvorby se prolíná i jeho dobrodružný život. "Původní koncept výstavy bylo postavit dílo Jana Knapa vedle starého umění. V první místnosti tak návštěvník uvidí intervenci starého umění do jeho díla a jeho inspiraci. V druhé části výstavy se nachází jeho nejstarší díla, která představují jeho tvorbu v USA a v zahraničí. Poté navazují díla pozdější. Výstava končí těmi úplně nejčerstvějšími, která jsou teď přivezená z jeho ateliéru," řekla kurátorka Miriam Kolářová. Kromě aktuálních olejomaleb výstava nabídne Knapovy grafické práce, drobné akvarely i část osobní sbírky svatých obrázků.
Autorova díla doplňují vybrané obrazy ze stálé expozice. Jde například o vzácnou malbu Madony v uzavřené zahradě (1494) od Mistra Tiburtinské Sibylly, kterou se podařilo zapůjčit z Biskupství litoměřického, nebo Madonu se zvířaty (po r. 1503) od Dürerova následovníka ze stálé expozice Arcidiecézního muzea. "Návštěvníkovi se díky této kurátorské hře naskýtá možnost přímého porovnání tradičního ikonografického zobrazování oproti osobitému stylu Jana Knapa, jehož zdánlivě naivní a líbezné scény mohou ukrývat dramata," uvedli kurátoři.
Malíř bydlí v Plané na Tachovsku. Po dobrodružném útěku z Československa v roce 1969 se přes Maďarsko a Německo dostal do Brazílie. Na začátku 70. let se vrátil do Německa, kde studoval u Gerharda Richtera. "Později žil v New Yorku, krátce byl příslušníkem americké námořní pěchoty, dva roky strávil v buddhistickém klášteře a také studoval v teologickém semináři v Římě," uvedl mluvčí muzea Tomáš Kasal.
V roce 1992 se malíř vrátil do Československa. Vystavoval v renomovaných galeriích v Evropě a USA, o jeho dílo je zájem v Japonsku nebo na Tchaj-wanu. "Jan Knap maluje obrazy jen za denního světla, akvarely v zimě dělá i při umělém světle. Obrazy v zásadě považuje za nehotové. Takže se k tomu vrací po letech a je to takový opak dnešního rytmu," popsal autorovu tvorbu spolukurátor výstavy Jan Šícha.
K výstavě muzeum připravilo doprovodnou publikaci i audio průvodce. Díky využití AI je možné s elektronickým průvodcem i komunikovat.