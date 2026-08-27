Areál Králický Sněžník nabízí nové kuličkodráhy s příběhem chřástala

Novou atrakci v podobě čtyř kuličkodrah se 16 drahami nabízí svým návštěvníkům horský areál Králický Sněžník. Novinka podle zástupců areálu spojuje pohyb v přírodě s hravým podáním poučného příběhu chřástala polního, vzácného ptáka, který žije ve zdejší krajině. Všechny kuličkodráhy jsou pro návštěvníky volně přístupné v prostorách areálu, otevřené jsou 24 hodin denně sedm dní v týdnu, řekla ČTK za areál Vladimíra Mrázová.
Nové atrakce jsou rozmístěné na čtyřech místech areálu - od horní stanice lanovky D-line směrem dolů až k centrálnímu parkovišti ve Stříbrnicích. Návštěvníci tak mohou během tříkilometrové procházky projít celou trasu z kopce. "Kuličkodráhami uzavíráme jednu etapu tvorby letního areálu, kdy je jeho předností rozloha v malebném území. Kolem vrcholu kopce Štvanice je rozložen na 600 hektarech historicky zemědělské krajiny, dnes využívané nejen pro pastvu dobytka, ale také rekreačně a relaxačně, protože se nachází v nadmořské výšce zhruba od 700 do 900 metrů nad mořem," uvedl majitel areálu Dušan Juříček.
Designové kuličkodráhy nesou názvy Chřástalí život, Chřástalí hudba, Chřástalí vajíčko a Chřástalí pochoutky. Největší z nich, Chřástalí život se sedmi dráhami, se nachází u dolní stanice lanovky D-line poblíž centrálního parkoviště.
Na cestě od horní stanice lanovky čeká stanoviště Chřástalí hudba s dráhou věnovanou nejen typickému zvuku tohoto chráněného druhu, nad rybníkem Úžas pak zájemci najdou dvě dlouhé paralelní dráhy nesoucí název Chřástalí vajíčko s velkým dřevěným vejcem. Je to zároveň nejdelší kuličkodráha na trase. "Chřástalí cestu uzavírá nejkrásnější kuličkodráha s květinovým trychtýřem, do kterého se lze kuličkou trefovat. Stanoviště se jmenuje Chřástalí pochoutky a disponuje krásným výhledem z horizontu na celé nově budované údolí pod Stříbrnicemi," doplnila Mrázová.
Všechny kuličkodráhy jsou pro návštěvníky volně přístupné; kuličky si lze zakoupit přímo u automatů na jednotlivých stanovištích. Turistická novinka doplňuje volnočasovou nabídku tohoto areálu. "Pro celý rok už máme hotový systém trailů, enduro tras, odpočívadel s pískovišti, herních prvků, občerstvení, houpaček v přírodě i vodních ploch a toků. Pokračujeme v práci na průchodnosti a infrastruktuře tak, aby byl tento prostor zajímavý pro rekreanty, ale i udržitelný pro krajinu," dodal majitel areálu Juříček.