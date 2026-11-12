Na Přerovsku zemřel šestasedmdesátiletý řidič, sjel s vozem do příkopu

Na Přerovsku zemřel ve středu při nehodě šestasedmdesátiletý řidič, který se svým vozem sjel do příkopu. Nehoda se stala mezi Tovačovem a Troubkami, řekla dnes ČTK přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová. Během tohoto měsíce jde o druhou tragickou nehodu v Olomouckém kraji, na začátku listopadu srazila řidička u Lukavic na Šumpersku chodce.
"Řidič vjel se svým vozem do protisměru, sjel do příkopu a poté jel kousek polem, kde zůstalo auto stát. Na místě mu poskytovali první pomoc svědci a poté i zdravotnická záchranná služba, muž však zemřel," uvedla policejní mluvčí. Doplnila, že za nehodou mohla být zdravotní indispozice muže.
V letošním roce v Olomouckém kraji podle informací ČTK zemřelo dosud při dopravních nehodách 19 lidí. Poslední tragickou nehodu u Lukavic policisté stále vyšetřují. Senior, kterého řidička večer na silnici srazila, měl na sobě tmavé oblečení bez jakéhokoliv reflexního nebo světelného prvku a řidička ho přehlédla.