Auto se při nehodě skutálelo ze svahu, nepřipoutaná žena vypadla ven

Autor: hvl
  12:22aktualizováno  12:22
O důležitosti bezpečnostních pásů se přesvědčili účastníci sobotní dopravní nehody na Šumpersku. Po půl osmé večer padesátiletý řidič nezvládl jízdu na namrzlé silnici a s autem značky Renault Kangoo i přes svodidla vyletěl ze silnice. Automobil se následně převracel ze svahu, během čehož z vozidla vypadla jednadvacetiletá spolucestující, která jako jediná z posádky nebyla připoutaná bezpečnostním pásem.
Řidič nezvládl námrazu a s autem se zřítil ze svahu. (27. prosince 2025)

Nehoda se stala na silnici za obcí Bludov směrem na Šumperk. „Řidič zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy povětrnostním podmínkám a stavu komunikace, která byla v té době namrzlá,“ informoval policejní mluvčí Jaroslav Herzán.

Při průjezdu pravotočivou zatáčkou narazilo auto po smyku do svodidel. „Řidič svodidla přejel pravým předním kolem a vozidlo dále pokračovalo setrvačností několik metrů po svodidlech, až se nakonec přes ně převrátilo dolů ze svahu,“ popsal Herzán.

Během toho, co se vozidlo převracelo při pádu ze svahu, z něj vypadla mladá spolujezdkyně, která cestovala na zadním sedadle a nebyla připoutaná. „Žena utrpěla zranění, se kterým byla převezena do šumperské nemocnice,“ uvedl policejní mluvčí.

Ve vozidle se nacházela ještě jedenapadesátiletá žena, která seděla na místě spolujezdce vedle řidiče. Dechová zkouška řidiče byla negativní. Přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování. Policisté celkovou škodu odhadli na 130 tisíc korun.

Další řidič sedl za volant se dvěma promile

V tentýž den řešili šumperští policisté i případ sedmačtyřicetiletého muže, kterého krátce po 17. hodině zastavila hlídka na silnici ze Zábřehu do Rovenska.

„Dechová zkouška u řidiče naměřila hodnotu přesahující dvě promile alkoholu v dechu, což vylučovalo schopnost řidiče bezpečně řídit motorové vozidlo,“ sdělil Herzán

„V případě byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což řidiči hrozí zákaz řízení a v krajním případě až jednoletý pobyt za mřížemi,“ dodal mluvčí.

