Muž přebíhal za tmy dálnici na Olomoucku a srazil ho kamion, na místě zemřel

Nehoda se stala po 21:00 na 280. kilometru dálnice D35 ve směru jízdy od Ostravy na Olomouc. „Podle prvotních informací třiatřicetiletý muž při přebíhání dálnice vběhl před přijíždějící nákladní vozidlo s návěsem,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
Řidič na Šumpersku nerespektoval výstrahu a vjel pod vlak, nehodu nepřežil
Podle ní řidič náklaďáku na situaci nestihl zareagovat. „Tudíž došlo ke střetu s chodcem, který svým zraněním podlehl,“ upřesnila policejní mluvčí. Přesné příčiny a okolnosti tragické dopravní nehody policie vyšetřuje.
Podle krajského policejního mluvčího Libora Hejtmana jde o 24. oběť nehod v Olomouckém kraji v letošním roce. Tento měsíc zemřeli dva lidé, v listopadu čtyři. Za celý loňský rok si autonehody vyžádaly 21 lidských životů.
Dva řidiči utekli od nehod
Policisté na Šumpersku vyšetřují dvě nehody, od kterých řidiči po střetu utekli nebo odjeli. Při první z nich se zranili dva lidé, které záchranáři převezli do šumperské nemocnice.
Druhou nehodu má podle policistů na svědomí řidič pod vlivem drog. Po nárazu do dalšího auta z místa nehody odjel, nechal tam však registrační značku, sdělili mluvčí šumperské policie Jaroslav Herzán. Obě nehody se staly v pondělí, škoda byla vyčíslena v desítkách tisíc korun.
První nehoda se stala kolem 13:00 mezi obcemi Jedlí a Štíty. „Řidič vozidla Kia Rio z přesně nezjištěných příčin nezvládl řízení a při průjezdu pravotočivou zatáčkou přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Škoda Fabia. Řidič vozidla Kia Rio po nehodě z místa utekl, přičemž na místě zůstali ve vozidle jeho dva spolujezdci,“ uvedl mluvčí policie.
Od nehod utíkají tisíce řidičů. Čekat, až vyprchá alkohol, se nevyplatí
Fabii řídila žena, se kterou cestovala druhá žena. „Dvě osoby byly z místa nehody odvezeny do šumperské nemocnice k ošetření. Přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření, stejně tak i prokázání totožnosti řidiče vozidla Kia Rio,“ doplnil policejní mluvčí.
Útěkem od nehody je řidič podezřelý z trestného činu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, za což mu hrozí trest zákazu činnosti nebo v krajním případě až pětiletý pobyt za mřížemi.
Ve stejný den po 19:00 vyjeli policisté do Bojnické ulice v Šumperku k nehodě, po které řidič z místa ujel. „Podle svědků měl dvaačtyřicetiletý řidič vozidla Seat Leon zadní částí svého vozidla nacouvat do zadní části zaparkovaného vozidla Škoda Octavia, přičemž po nárazu z vozidla Seat odpadla registrační značka. Řidič vozidla Seat posléze z místa odjel, aniž by střet řešil,“ popsal nehodu Herzán.
Řidiče vzápětí vypátrala hlídka policie. Měl platný zákaz řízení motorových vozidel a pozitivní test na pervitin. Řidič je podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí až dvouleté vězení, dodal mluvčí.