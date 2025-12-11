Komisař a majitelé autoškol si založili „prodejnu“ řidičáků, testy dělali sami

Propojenou skupinu čtyř lidí, kteří za úplatu zprostředkovali desítkám zájemců řidičské průkazy bez nutnosti chodit na jízdy nebo dokonce ke zkouškám, odhalili policisté z Prostějovska. Hlavním organizátorem byl přitom zkušební komisař.

Podle policie komisař zhruba v polovině roku 2023 oslovil dva majitele autoškol a vše s nimi domluvil, neboť ho kontaktoval zástupce několika zájemců o řidičské průkazy, kteří ovšem neplánovali absolvovat autoškolu standardním způsobem. Čtvrtým členem skupiny byl právě „dohazovač“ zájemců o řidičáky z Přerovska.

„Tento zprostředkovatel poskytoval potřebné údaje, písemnosti žadatelů a také dodával padělky lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,“ uvedl šéf prostějovské policie Tomáš Adam.

Majitelé autoškol na základě těchto podkladů administrativně vytvořili evidenci o zahájení výuky a výcviku v autoškole, přestože reálně se nic z toho neuskutečnilo.

„Zkušební komisař uchazeče vůbec neviděl, řidičská oprávnění byla vydávána jen podle podkladů. Jediné, co skutečně sedělo, že šlo o plnoleté a skutečně žijící osoby,“ popsal Adam.

„Závěrečné zkoušky také neproběhly standardním způsobem dle platných předpisů. Testy nevykonali sami uchazeči, ale dělali je za ně zkušební komisař nebo majitelé autoškol,“ dodal s tím, že skupina od každého zájemce inkasovala odměnu ve výši řádově desítek tisíc korun.

Někteří neuměli ani číst a psát

Mezi „uchazeči“ byli lidé z Přerovska či Vyškovska i odjinud, ale v nemalé míře rovněž cizinci, převážně ze Slovenska. Podle šéfa prostějovské policie někteří z aktérů dokonce neumí číst ani psát.

„Zde vidím zvýšenou společenskou nebezpečnost, protože pokud takového člověka vypustíte na silnici, je otázka, co od něj lze asi očekávat, když si ani nepřečte dodatkové tabule nebo značky,“ kritizoval policista. Mělo přitom jít o ryze čerstvé řidiče, kteří nikdy oprávnění neměli.

Všichni, kteří získali řidičská oprávnění podvodně, o ně nyní přijdou, u řidičů ze zahraničí to však bude složitější, neboť policie musí vyrozumět dotčené úřady. Součástí dalšího vyšetřování také je, zda řidiči bez zkoušek neporušili při svých jízdách dopravní předpisy, což by pro ně byla přitěžující okolnost.

Zmíněná trojice mužů rovněž opatřovala obdobným způsobem svým známým řidičská oprávnění skupin A, rozšíření B+E a také zajišťovala vrácení průkazů skupiny B po vybodování. Celý podvodný systém vyšel najevo, když policie získala poznatek, že se v okolí objevují podvodně získané řidičáky. Následně se jí podařilo informace potvrdit.

Zkušební komisař a majitelé autoškol, všichni z Vyškovska, jsou nyní obviněni z trestných činů přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Dvěma hrozí až deset let vězení, třetímu poloviční trest.

Poslední člen skupiny je navíc obviněn ještě z podplácení, padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy. Za mřížemi může strávit až šest let. Naplnění skutkové podstaty organizované skupiny se podle policie prokázat nepodařilo.

Aby nešel do vazby, raději se u soudu přiznal

Policie původně podala podnět k vzetí jednoho z majitelů autoškol do vazby, protože panovala obava, že by mohl ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky. Muž se ale rozhodl u soudu vypovídat a přiznal se, takže jsou nakonec všichni aktéři stíháni na svobodě.

Pro případné plnění budoucího peněžitého trestu, který jim u soudu hrozí, zajistila policie majitelům autoškol na jejich bankovních účtech celkem 950 tisíc korun. Zkušebnímu komisaři zase jako náhradní hodnotu výnosu z trestné činnosti obstavila nemovitost v hodnotě 900 tisíc.

Vyšetřování se zaměřuje na období od poloviny roku 2023, nicméně je pravděpodobné, že k podvodům docházelo už předtím. K tomu však policii zatím chybí důkazy.

„Je to obrovské riziko. Když nic jiného, zásady bezpečné jízdy takovým lidem nic neříkají. Nemají naprosto žádné návyky, nenaučili se zákon o silničním provozu a pravděpodobně by ani nenapsali testy. Naučí se řadit, brzdit, ale například na křižovatkách jezdí podle intuice. Bezpečná vzdálenost, předvídání, defenzivní jízda u nich vůbec není,“ varoval krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz.

Odhaduje, že řidiči s podvodně získanými průkazy mohou nyní sedět za volantem například některých taxislužeb nebo dodávek. „Táhne se to s námi desítky let a je to velmi smutná kapitola autoškolství,“ podotkl Charouz.

