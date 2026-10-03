Babiš odmítl slova ruské velvyslankyně, že vláda zmírnila protiruskou rétoriku

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes odmítl tvrzení ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové, že by česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Na předvolebním setkání na Přerovsku řekl na dotaz ČTK, že to určitě není pravda. Ponomarjovová v rozhovoru s agenturou RIA Novosti uvedla, že Rusko si všímá, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku.
"Nevím o tom nic, já ani to nevím a určitě to není pravda," řekl dnes Babiš na dotaz ČTK během mítinku hnutí ANO v Lipníku nad Bečvou.
Ponomarjovová v rozhovoru zmínila, že český premiér v únoru vyjádřil podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině, kterou Moskva rozpoutala v roce 2022. Podotkla také, že v lednu Babiš oznámil, že do muniční iniciativy pro Ukrajinu nepůjdou žádné peníze českých občanů. "Ano, všimli jsme si, že současná vláda České republiky ztlumila protiruskou rétoriku," řekla Ponomarjovová v rozhovoru.
Dotaz na rusko-ukrajinský konflikt a jeho financování padl i dnes na mítinku v Lipníku nad Bečvou. "Myslím si, že Evropa, která schválila Ukrajině 377 miliard euro, tak by bylo lepší dávat ty peníze na rekonstrukci Ukrajiny než na válku. A bohužel tady Spojené státy, (americký prezident) pan (Donald) Trump, komunikuje s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem. Evropa nekomunikuje, i když někteří lídři už říkají že by měli komunikovat, takže já myslím, že nikdo válku nechce. Umírají tam lidi, mladí Ukrajinci - je jich v Evropě, nevím kolik, 600 - 700.000, tak asi nechtějí taky bojovat. Takže by bylo dobré kdyby ten válečný konflikt co nejdříve skončil,“ uvedl k tomu Babiš.
Podotkl, že na řadě jsou ale světoví a evropští lídři, kterým podle něj zatím spíše vyhovuje mluvit o válce, než se snažit ji nějak ukončit. Podle premiérova vyjádření na předvolebním mítinku vydělávají na válce hlavně zbrojaři, banky, a výrobci energií.
Opoziční politici dnes v souvislosti s rozhovorem Ponomarjovové apelovali, aby kabinet nezlehčoval rizika, která Rusko představuje.