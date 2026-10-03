Babiš odmítl slova ruské velvyslankyně, že vláda zmírnila protiruskou rétoriku

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes odmítl tvrzení ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové, že by česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Na předvolebním setkání na Přerovsku řekl na dotaz ČTK, že to určitě není pravda. Naopak ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) dal velvyslankyni za pravdu. V hysterickém pokřikování, jak znělo od bývalého kabinetu, nynější kabinet nepokračuje, nepřineslo užitek, napsal ČTK.
Ponomarjovová v rozhovoru s agenturou RIA Novosti uvedla, že Rusko si všímá, že česká vláda ztlumila protiruskou rétoriku. "Nevím o tom nic, já ani to nevím a určitě to není pravda," řekl dnes Babiš na dotaz ČTK během mítinku hnutí ANO v Lipníku nad Bečvou.
"Velvyslankyně Ponomarjovová má pravdu. Styl hysterického pokřikování morálních majáků z bývalé vlády na všechny strany jsme opravdu ukončili. Nikdy nepřinesl žádny užitek," napsal Macinka. Diplomacie na sociálních sítích a 'megafonová' diplomacie je podle něho k ničemu. "Lepší je něco reálného udělat, než se spokojit s emotivním statusem na sociálních sítích," dodal ministr zahraničí.
Rovněž předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) míní, že minulá vláda měla navenek silnou rétoriku, ale minimum skutků. "Byla to vláda prázdných gest. Naše vláda nevykřikuje na sítích, ale koná konkrétní kroky, jako zavedení notifikace pro ruské diplomaty. Minulá vláda stále hovořila o válce, naše vláda podporuje mírové úsilí USA. Ovšem jak si to vykládá ruská strana, to opravdu není podstatné," sdělil ČTK.
Dotaz na rusko-ukrajinský konflikt a jeho financování dostal Babiš i dnes na mítinku v Lipníku nad Bečvou. "Myslím si, že Evropa, která schválila Ukrajině 377 miliard euro, tak by bylo lepší dávat ty peníze na rekonstrukci Ukrajiny než na válku. A bohužel tady Spojené státy, (americký prezident) pan (Donald) Trump, komunikuje s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem. Evropa nekomunikuje, i když někteří lídři už říkají, že by měli komunikovat, takže já myslím, že nikdo válku nechce. Umírají tam lidi, mladí Ukrajinci - je jich v Evropě, nevím kolik, 600 - 700.000, tak asi nechtějí taky bojovat. Takže by bylo dobré, kdyby ten válečný konflikt co nejdříve skončil," uvedl k tomu Babiš.
Podotkl, že na řadě jsou ale světoví a evropští lídři, kterým podle něj zatím spíše vyhovuje mluvit o válce, než se snažit ji nějak ukončit. Podle premiérova vyjádření na předvolebním mítinku vydělávají na válce hlavně zbrojaři, banky, a výrobci energií.
Opoziční politici dnes v souvislosti s rozhovorem Ponomarjovové apelovali, aby kabinet nezlehčoval rizika, která Rusko představuje. Hodnocení velvyslankyně pokládají za ostudu nebo ošklivou vizitku nynějšího kabinetu.