Děti v Prostějově chytaly kapry v bazénu. Lepší než v Bečvě, míní organizátor

Na událost upozornil anonymní zdroj iDNES.cz, podle kterého se chytání kaprů odehrálo v předvánočním týdnu. To pak potvrdila také recepční v Městských lázních Prostějov, kde se plavání v krytém bazénu koná. „My jsme jenom poskytovatel nemovitosti. Já sama jsem u toho nebyla, měla jsem dovolenou,“ uvedla.

Odkázala na Lukáše Kousala, který plavecký oddíl v Prostějově vede. „Věděl jsem o tom, ale teď jsem tam nebyl, chystali jsme se na přípravu na mistrovství republiky,“ uvedl.

Akci podle něj kapři vždy přežili. Na dotaz, zda se tedy jedná o opakovanou akci, uvedl, že to nemůže říct: „Když to je, tak to je, když to není, tak to není,“ okomentoval.

Rodiče se proti lovení kaprů podle něj v minulosti nebouřili. „Snad jen jednou se někdo ozval, jinak s tím nikdo nikdy problém neměl,“ doplnil.

„Všichni kapři to přežili. Před i po byli v kádích s čistou vodou,“ uvedl k tomu.

„Pokud poplavou někde v Bečvě, kde uhynou, tak tohle je prostě menší zlo. A jsou tam krátkou dobu, velmi krátkou dobu. Takže ta stresová situace je jindy mnohem větší a umírají tam stovky ryb, tisíce ryb tady neuhynou vůbec žádný kapr,“ dodal.

„Nikdy jsem to neřešil, neměli jsme nikdy ten problém,“ uzavřel na dotaz, zda se neobával kontroly veterinářů, kteří stánky s rybami před Vánoci pravidelně kontrolují. Kromě administrativních či hygienických chyb kontrolují právě i welfare zvířat – tedy zda se s nimi zachází bez zbytečného stresu.

Podobná akce vyvolala před dvěma lety pobouření na Slovensku. Tehdy tam děti také v rámci předvánční akce lovily kapry. Za odměnu si pak každý ulovenou rybu mohl odnést ke štědrovečerní večeři.

Ochránci tehdy upozornili na teplotní šok a chlór, kterému kapři museli čelit. Slovenský klub se za akci dodatečně omluvil.