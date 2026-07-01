Během června na silnicích Olomouckého kraje nikdo nezemřel, od ledna devět obětí

Během uplynulého měsíce na silnicích Olomouckého kraje nikdo nezemřel. Od začátku letošního roku evidují krajští policisté ve svých statistikách tragických dopravních nehod devět obětí, řekl dnes ČTK mluvčí krajské policie Libor Hejtman. Policie původně informovala na začátku června o úmrtí cyklisty v seniorském věku po pádu z kola v katastru obce Středolesí na Přerovsku, šlo však o náhlou zdravotní indispozici, která se do statistik obětí dopravních nehod nezapočítává.
Poslední tragická nehoda se tak stala 25. května, kdy při nehodě u Těšetic na Olomoucku zemřel jedenapadesátiletý řidič, který nezvládl řízení, vyjel s autem ze silnice a narazil do betonového obrubníku.
Celkem se během června stalo 461 nehod, o 29 méně než loni. Při nehodách byli čtyři lidé těžce zraněni, 153 lehce. Celková škoda byla vyčíslena na 48,11 milionu korun, což je pod ročním průměrem.
Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Nejvíce nehod se stalo v pátek 19.června a to celkem 27.
Tabulka nehod podle okresů a dálničních oddělení
Okres Počet nehod Počet mrtvých
Jeseník 20 0
Olomouc 194 0
Prostějov 55 0
Přerov 79 1
Šumperk 91 0
DO KOCOUROVEC 22 0
Zdroj:Policie ČR