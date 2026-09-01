Během prázdnin zemřeli na silnicích Olomouckého kraje čtyři lidé, dva v srpnu

Během letošních prázdnin zemřeli na silnicích Olomouckého kraje čtyři lidé, dva v červenci a dva v srpnu. ČTK to řekl mluvčí krajské policie Libor Hejtman. Počet obětí je stejný jako v loňském roce. Dopravní nehody si od začátku roku vyžádaly v kraji dosud 13 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK.
Poslední tragická nehoda se stala na konci srpna, kdy dvaačtyřicetiletý řidič čtyřkolky zemřel při nehodě u obce Suchdol na Prostějovsku. Podle prvotních informací řidič čtyřkolky v noci na 22. srpna při průjezdu pravotočivou zatáčkou po lesní cestě z dosud nezjištěných příčin vyjel vlevo mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Čtyřkolka se převrátila a s řidičem spadla do potoka.
V první polovině srpna zemřel na dálnici D1 u Říkovic na Přerovsku po střetu s osobním autem chodec, podle policie zřejmě dálnici přebíhal. Tragická nehoda se stala v úseku mezi Říkovicemi a Hulínem.
V srpnu se v kraji stalo 475 nehod, což je o 15 více než loni. Při nehodách bylo sedm lidí těžce zraněno, 150 lehce. Celková škoda byla vyčíslena na 39,32 milionu korun, což je pod ročním průměrem. Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou nejčastější příčinou bylo nedání přednosti. Nejvíce nehod se stalo v pátek 21. srpna, celkem 28.
Loni v Olomouckém kraji zemřeli během prázdnin při nehodách čtyři lidé, rovněž dva v červenci a dva v srpnu. Celkový počet obětí byl však tehdy vyšší, od ledna do srpna loňského roku evidovali policisté 16 obětí.
Dopravní nehody a jejich následky v Olomouckém kraji v srpnu 2026
Okres Počet nehod Počet mrtvých
Jeseník 24 0
Olomouc 189 0
Prostějov 66 1
Přerov 89 1
Šumperk 81 0
Dálniční oddělení Kocourovec 26 0
Zdroj: policejní statistiky