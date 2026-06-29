Během tří velkých kulturních akcí v Přerově bude jezdit MHD zdarma

Autor: ČTK
  12:57aktualizováno  12:57
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Vedení přerovské radnice se rozhodlo v následujících třech měsících poskytnout cestujícím na 12 dnů městskou hromadnou dopravu zdarma. Autobusy budou zadarmo jezdit během největších letních akcí v Přerově, jako je festival Velká Morava, třídenní Svatovavřinecké hody a Gastrofestival chutě kraje. Bez placení se budou moci svézt lidé MHD i během Evropského týdne mobility v druhé polovině září, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Lenka Chalupová. Důvodem je snaha snížit automobilovou dopravu v ulicích města.

"Město tím chce podpořit využívání veřejné dopravy, omezit počet individuálních jízd osobními automobily a snížit dopravní i emisní zátěž v době, kdy do Přerova přijíždějí tisíce návštěvníků," uvedl náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Bezplatná přeprava bude zavedena v den konání festivalu Velká Morava, který se uskuteční 11. července v městském parku Michalov. Jednodenní hudební festival nabídne vystoupení známých interpretů i doprovodný program v jednom z nejvyhledávanějších přerovských parků. Program nabídne koncerty například Adama Ďurici či Richarda Müllera, festival uzavře hodinu po půlnoci koncertem přerovská kapela Kameron. Loni si festival nenechalo ujít přes 3500 lidí, letos se očekává účast ještě vyšší, řekli již dříve ČTK zástupci radnice.

Zdarma se bude jezdit také během Svatovavřineckých hodů, které se uskuteční od 7. do 9. srpna. "Tradiční městské slavnosti každoročně lákají tisíce návštěvníků na koncerty, kulturní program, řemeslný jarmark, atrakce i gastronomické speciality," uvedl primátor Petr Vrána (ANO). Další akcí zařazenou do projektu je Gastrofestival Chutě kraje, který se koná 13. září. Přehlídka regionální gastronomie představí návštěvníkům speciality místních restaurací, výrobců a producentů potravin z Olomouckého kraje.

Kromě kulturních akcí bude bezplatné cestování možné rovněž během Evropského týdne mobility od 16. do 22. září. Kampaň podporovaná Evropskou komisí upozorňuje na výhody udržitelné dopravy a motivuje obyvatele k častějšímu využívání veřejné dopravy, jízdních kol nebo chůze, doplnila Chalupová.

Náklady na zajištění bezplatné MHD během všech čtyř akcí dosáhnou 188.000 korun. Zavedením bezplatné dopravy chce město podpořit využívání autobusů jako alternativy k individuální automobilové dopravě, snížit dopravní zatížení centra města a okolí míst konání akcí a zmírnit problémy s parkováním, shrnul náměstek Navrátil.

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