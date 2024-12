Obyvatele vyplavené Bělé potěšili dobrodinci, přivezli cukroví i dárky

Party dobrovolníků a dobrovolnic přijely od Hodonína na jižní Moravě, z Nové Paky v Královéhradeckém kraji nebo Vyšehorek na Olomoucku. S distribucí toho, co přivezli, jim v tamní zbrojnici pomáhali zdejší dobrovolní hasiči. A všude voněl punč.

„Když u nás bylo tornádo, tak se nám taky dostalo pomoci. Řekli jsme si, že bychom teď měli přiložit ruce k dílu, a zapojili jsme se do úžasné akce, kterou uspořádala jedna naše známá,“ prozradil Svatopluk Janík z Lužic na Hodonínsku.

Do Bělé odsud vyrazili proto, že je tam nasměroval jeden známý, který před třemi lety přijel pomáhat po tornádu na Hodonínsko.

„Máme na starosti rozvoz a výdej. Přivezli jsme cukroví, plyšáky, puzzle, různé hry a další hračky od spousty úžasných dárců. A taky přáníčka. Když bylo u nás po tornádu, tak pomoc odjinud byla úžasná. Je dobré, že se teď na to můžeme podívat z druhé strany,“ svěřil se Janík.

Rozměr akce předčil očekávání

Za vznikem sbírky nebývalých rozměrů stojí jediná žena a její velká touha přinést kouzlo Vánoc rodinám, které přišly o všechno. Barbora Zdráhalová z Míškovic na Kroměřížsku jezdí na sever Moravy pomáhat se vším možným již od počátku povodní. Při tom vznikla myšlenka dodat lidem cukroví, které je pro mnohé symbolem Vánoc.

Při rozjíždění sbírky Zdráhalová využila i předchozí zkušenosti s obdarováním lidí zasažených tornádem.

„Po povodních je ale rodin v nouzi mnohem víc. Oslovila jsem pár spolehlivých lidí ve svém okolí, o kterých jsem věděla, že by mi možná rádi pomohli. Potom jsem to zkusila na sítích, kde bylo ve skupinách vidět, že lidé chtějí pomoci, ale někdy nemají možnost přijet a připojit se k pracím na místě. Že to ale přeroste do tak obrovské akce, jsem nečekala,“ popsala iniciátorka, která ve finiši příprav skoro nespala.

S logisticky obtížným úkolem si dobrovolníci na padesáti sběrných místech po celé republice poradili, nezastavily je ani nečekané překážky či komplikace.

Například Eduardu Klanerovi voda zcela zničila přízemí jeho domu. Sám teď bydlí v náhradním bytě, jeho dcera obývá patro vyplavené budovy. „Tato akce je naprosto úžasná, je to velký symbol solidarity. Už se těším na cukroví,“ prohodil muž.

„Když jsem se dozvěděla, že se tato akce chystá, vehnalo mi to slzy do očí. Lidé z celé republiky pekli cukroví, aby nám udělali aspoň trochu radost. Podařilo se jim to vrchovatě,“ vyznala se dojatá Nikola Horáková. S manželem a dětmi teď bydlí v patře domku s rodiči, přízemí totiž kompletně zaplavila voda.

Dárky nemohla ani unést

Jedna z místních přiznala, že se jí nejprve nechtělo přijít někam, kde se něco rozdává. „Přišlo mi žinantní si pro něco takto chodit. Pak jsem si říkala, že si s tím dala práci spousta dobrých lidí a organizátory by to jistě mrzelo,“ řekla žena, která chtěla zůstat v anonymitě.

V hasičské zbrojnici byly k vidění rozzářené oči dětí směřující k hoře krabic a hraček, které se postupně dostávaly k novým majitelům. Holčička si po pečlivé úvaze vybrala plyšáka, malý kluk zase knížku, která ho hned zaujala. Na místě se potkávali lidé z Bělé, kteří se třeba jinak dlouhý čas vůbec nevidí.

„Jsem hrozně ráda, že tohle zorganizovali. Je to super. Všichni jsme se sešli, je skvělá nálada. Aspoň na chvíli zapomeneme na povodně,“ pochvalovala si Michaela Lejsalová. Dům, kde bydlela s rodinou, je komplet vyplavený.

Vladimíra Nováková, která chtěla potěšit své tři vnučky, nemohla dárky unést. Krabice jí tak k autu odnesl jeden z dobrovolníků. „Je úžasné, že se něco takového dalo dohromady,“ oceňovala.

„Poklona, obrovský dík a obdiv“

Jenom superlativy pěla i Ludmila Šťastná. „Překrásné, nádherné, cukroví vynikající. Je to úžasná akce. Všem těm lidičkám z celé republiky patří velký dík. Vždyť oni pekli a organizovali tak náročnou akci ve svém volném čase a stálo je to spoustu úsilí. Zaslouží si hlubokou poklonu, obrovský dík a obdiv,“ vyzdvihla žena, jejíž rodina teď bydlí v náhradním bytě.

„Doma jsme to měli totálně vyplavené, voda se dostala i do patra. Zůstala nám všeho všudy jedna skříňka,“ přiblížila Šťastná.

Manželé Joklíkovi přišli s malou holčičkou v košíku. „Je milé, když se lidé takto setkají, a víme, že na nás myslí celá republika,“ shodovali se. Jejich dcerka měla v době povodně teprve měsíc. Naštěstí pohromu přečkali v relativním bezpečí v patře bytového domu, ve kterém byly vytopeny jenom sklepy.

Starosta Bělé Radomír Neugebauer (nez.) se sobotního rozdávání zúčastnit nemohl. „Moc mě to mrzí, ale měl jsem už dlouho naplánovanou cestu za rodinou na Slovensko. Věřím, že to bude úžasné, nalije to lidem spoustu optimismu a dobré nálady. Organizátorům z celého srdce děkuji,“ pronesl před akcí.