Stát lidem v záplavové zóně na Jesenicku nabídne směnu pozemků za bezpečnější

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Ohledně vytápění je však podle Hladíka opatrnost na místně, aby větší zapojení elektrických topných těles ustála rozvodná soustava. Problémy budou například v Jeseníku, kde je před příchodem zimy bez přívodu plynu i sídliště.

„My už teď víme, že několika tisícům odběrných míst na Jesenicku v zimě plyn nepoteče. Hledáme proto jako stát alternativní řešení pro tyto lidi a podnikatele,“ uvedl Hladík.

Připomněl, že plyn je důležitý nejen pro vytápění domácností, ale na jeho dodávkách je závislá i řada jesenických firem. „Opravdu jsou to desítky kilometrů potrubí, které tady chybí a není technicky možné do zimních měsíců opravu zajistit,“ řekl Hladík.

Situaci by podle něj mohla být provizorně vyřešena pomocí elektrických přímotopů a možná i lokálních dodávek zemního plynu prostřednictvím menších zásobníků.

„To je věc, o které se budeme teprve bavit, jestli je to vůbec možné. Jestliže tady máme bytové domy a sídliště, kam není možné plyn teď dovést, ale všechny technologie tam jsou a topit by se mohlo, tak řešení, která vidíme v podhorských a horských oblastech v Rakousku, by mohla být dočasným způsobem i v České republice,“ nastínil ministr.

„Odvážíme si to jako úkol a samozřejmě se s kolegy z ministerstva průmyslu a obchodu a distribučních firem pokusíme najít řešení i tak, abychom snížili počet odběrných míst, kde nepoteče zemní plyn,“ dodal Hladík.

Na prvotní pomoci vyplaceno přes sto milionů

V Jeseníku ministři jednají také o mimořádné pomoci. Na tu má podle Jurečky nárok každý, komu voda vyplavila dům či byt. Zdůraznil, že úředníci úřadu práce kvůli tomu nemají zkoumat finanční situaci žadatelů. Pokud se tak někde stalo a úřady vyplacení pomoci odmítly, lidé se mají podle Jurečky ozvat. V minulých dnech se zabýval takovým případem, který se týkal člověka z Opavy.

Celkem už úřady práci vyplatili lidem postiženým povodněmi přes 100 milionů korun. Mimořádná okamžitá pomoc má tři podtituly. Povodňová se týká lidí, kterým voda prošla bytem či domem, tam se úřady snaží podle Jurečky poskytovat peníze v maximální možné výši. Vyplacená částka se v tomto případě podle ministra pohybuje kolem 60 tisíc korun.

Další tituly jsou určené pro osoby v hmotné nouzi, kdy mají lidé nižší příjem a situace se jim zkomplikovala, a pak na další náklady souvisejícími s důsledky záplav.

Ministři se zabývali také tím, jak pomoci lidem s demolicemi a náhradním bydlením po dobu, kdy budou své domy opravovat. S blížící zimou je podle Jurečky nutné také zajistit topení, dodávky plynu nebo řešit vícenáklady na elektřinu, které budou mít lidé mimo jiné kvůli používání vysoušečů. Řeší se i pomoc zasaženým firmám a živnostníkům.