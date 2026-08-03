Bělkovice-Lašťany, dvě původní obce, jeden domov

První zmínka o Bělkovicích pochází z roku 1238. Po staletí se obě obce vyvíjely samostatně, každá se svými tradicemi, příběhy a životem svých obyvatel. Společnou kapitolu začaly psát v roce 1960, kdy došlo k jejich sloučení.
Ze spojení dvou obcí se během desetiletí stalo přirozené společenství lidí, kteří dnes sdílejí nejen společný název, ale především vztah k místu, kde žijí. Obec si zachovala své historické kořeny a zároveň vytvořila vlastní identitu, která je patrná při kulturních akcích, sportovních setkáních i běžných sousedských rozhovorech.
Tradice zde nejsou jen připomínkou minulosti, ale živou součástí současného života. Jedním z nejvýznamnějších zvyků je velikonoční průvod Ježíšových matiček z Lašťan a Bělkovic, který byl v roce 2017 zapsán do Seznamu nemateriálního kulturního dědictví České republiky. Tato jedinečná tradice dodnes spojuje generace a připomíná hodnoty, které se v obci předávají po mnoho desetiletí.
Během roku se obyvatelé i návštěvníci setkávají při tradičních hodech, letních kinech, plesech, farmářských trzích nebo při gurmánské soutěži o nejlepší kyselici. Velkou oblibu má také pálení čarodějnic u malebného rybníka v Lašťanech. Právě tyto chvíle ukazují, že život obce nestojí pouze na investicích a stavbách, ale především na lidech, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas společným aktivitám.
Bělkovice-Lašťany však nejsou obcí, která by se ohlížela pouze do minulosti. Současně se dynamicky rozvíjejí a proměňují také svou podobu. Významným krokem byla úspěšná revitalizace návsi v roce 2025, která navázala na vybudování nového obecního úřadu. Veřejný prostor se tak stal přirozeným místem setkávání a důstojnou vizitkou obce. V roce 2026 pak pokračovala proměna centra obce dokončením rekonstrukce kulturního stánku, který dnes slouží jako prostor pro nejrůznější společenské akce. Konají se zde nejen obecní setkání, ale také divadelní představení nebo koncerty vážné hudby.
Budoucnost obec směřuje také k moderním a odpovědným řešením. Jedním z nich je koncept energetického společenství, jehož cílem je postupné zapojení do komunitní energetiky a efektivnější využívání místních energetických zdrojů. Důležitou součástí rozvoje je rovněž propojení cyklostezek, které umožní pohodlnější spojení s krajským městem Olomoucí i se Šternberkem a nabídnou další možnosti pro aktivní trávení volného času.
Obec zároveň připravuje projekt nového bytového domu, který má rozšířit možnosti bydlení a nabídnout zázemí především mladým rodinám s dětmi. I tímto krokem chce podpořit přirozený generační rozvoj a vytvářet podmínky pro to, aby mladí lidé v obci nacházeli svůj budoucí domov.
Významnou součástí života Bělkovic-Lašťan je sport. Fotbalový areál poskytuje zázemí nejen místním sportovcům, ale také dětem a rodinám. Sport zde není pouze o výsledcích, ale především o setkávání. Stejnou roli plní i obecní koupaliště, které se během letních měsíců mění v centrum odpočinku a relaxace. Oblibu si získala také letní párty na koupališti na konci července, která přivádí návštěvníky i z okolních obcí.
V posledních letech se symbolem Bělkovic-Lašťan stala také Cesta světla. Není pouze turistickým místem, ale především prostorem pro zastavení a zklidnění. Vede krásnou krajinou s výhledy do okolí a nabízí možnost na chvíli zpomalit v dnešní uspěchané době.
Nedílnou součástí historie obce jsou také osobnosti, které zde mají své kořeny. Mezi nejvýraznější rodáky patří brigádní generál Josef Bryks, letec Royal Air Force, jehož životní příběh je symbolem odvahy a odhodlání. Sportovní tradici obce připomínají například mistr světa v dráhové cyklistice Alois Kaňkovský, Josef a Martin Kaňkovští nebo další úspěšní sportovci.
Blízkost Olomouce nabízí obyvatelům výhody krajského města, přesto si Bělkovice-Lašťany zachovaly svůj venkovský charakter. Je to místo, kde se lidé stále znají, kde má své místo sousedská pomoc a kde se společné chvíle nestávají minulostí.
Každá obec má svou historii. Jen některé ji však dokážou proměnit v živou součást současnosti. Bělkovice-Lašťany dokazují, že tradice nejsou překážkou rozvoje, ale naopak jeho pevným základem. Skutečná velikost obce se totiž neměří pouze počtem obyvatel nebo rozlohou, ale především tím, jak dobře se v ní lidem žije.
S úctou Ing. Tomáš Němčic, starosta obce