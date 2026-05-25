„Během víkendu od 15. do 17. května vnikli do areálu společnosti v obci Beňov čtyři neznámí maskovaní pachatelé a za použití násilí se dostali do míst, kde se nacházely dva odstavené vysokozdvižné vozíky,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.
„S pomocí nalezených klíčů od těchto vozíků pak naložili pět palet bronzových slitků a přibližně 11,5 tuny slitiny barevných kovů v bednách do nákladního vozu, který byl zaparkovaný v areálu,“ popsala policejní mluvčí.
|
Sto tisíc v drobných. Policie hledá muže, který z auta ukradl dvacet kilo mincí
Náklaďákem, k němuž rovněž našli v areálu firmy klíče, pak zloději odvezli ukradený materiál na silnici mezi obcemi Tlumačov a Machová na Zlínsku, což je zhruba 30 kilometrů od místa činu.
„Tam vůz odstavili, materiál z něho vyložili a odvezli neznámo kam. Kabinu auta vystříkali hasicím přístrojem,“ doplnila mluvčí s tím, že vzniklá škoda je předběžně odhadnuta na 4,58 milionu korun.
Cílem útoku zlodějů byla podle informací ČTK beňovská slévárna. Jde o rodinnou firmu s více než patnáctiletou historií, jež se specializuje na kusovou a malosériovou výrobu technologicky náročných odlitků. Společnost dodává hlavně do strojírenského a energetického průmyslu.