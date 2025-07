Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Starostka městyse Hustopeče nad Bečvou Júlia Vozáková potvrdila, že obdrželi usnesení Ústřední povodňové komise, která zasedala dopoledne. „Sdělili nám aktuální stav hydrometeorologické situace a stav přípravy integrovaného záchranného systému a doporučení občanům, aby dbali pokynů povodňových orgánů a složek integrovaného záchranného systému a vyvarovali se nebezpečného jednání,“ popsala.

„V Hustopečích nad Bečvou v místě havárie se připravuje položení protipovodňové bariéry z vnější strany larsenové stěny v délce 400 metrů do výšky 80 centimetrů,“ potvrdila starostka.

Jan Vaněk z firmy Dekonta, která provádí asanační práce v Hustopečích nad Bečvou, sdělil, že jeho firma je v kontaktu s krizovými štáby. „O situaci dostáváme denně hlášení od ČHMÚ i ČIZP a nemáme žádné indicie, že by počasí mělo nějak naše asanační práce v Hustopečích nad Bečvou ovlivnit,“ zdůraznil Vaněk.

„I kdyby se to mělo dostat na 1. povodňový stupeň, tak v místech, kde sanační práce provádíme, žádné ohrožení vodou nehrozí. Nějaká opatření děláme, posílíme například posádku i hlídky a kontroly,“ informoval iDNES.cz. Podle něho se situací zaobírá i krizový štáb v Hustopečích nad Bečvou.

Mobilní vaky

Hasiči chystají na místě kvůli vydatným dešťům preventivní protipovodňová opatření. „Na místo navážejí mobilní protipovodňové vaky,“ řekl mluvčí krajských hasičů Josef Koláček.

„Mobilní protipovodňové vaky chystáme, je to čistě z preventivních opatření. Nepředpokládáme, že to bude potřeba, ale neradi bychom byli zaskočeni. Na Bečvě má být nejvýše první povodňový stupeň,“ uvedl mluvčí hasičů.

„V současnosti pokládáme společně s HZS Olomouckého kraje a drážními hasiči protipovodňové zábrany, kdy pomocí kombinace protipovodňových vaků a pytlů vytváříme protipovodňovou stěnu. Tu instalujeme vně larsenové stěny, aby v případě zvýšení hladiny řeky Bečvy nedošlo k přetoku do benzenového ohniska,“ přiblížil René Skácel, řídicí důstojník Záchranného útvaru HZS ČR s tím, že hasiči na místě provádějí také výkopové práce, jež mají zabezpečit vaky, aby je voda nesmetla do jezera. Vše by mělo být hotovo během úterý.

Protipovodňové vaky napuštěné vodou jsou novinka, byly využity při loňských povodních na Vysočině a v Jihomoravském kraji. Osvědčily se a nyní mají ochránit před případnou přívalovou vlnou Hustopeče nad Bečvou.

Situaci sledují také rybáři, obavu mají ze zvýšení hladiny nádrže č. 6 východ, ze které byl po havárii znemožněn odtok vody kvůli možné kontaminaci vedlejší nádrže č. 6 – západ.

Zvýšením hladiny může i podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) nastat neřízené zaplavování okolních pozemků, rizikem je i možné porušení hráze oddělující obě části nádrže.

Vodu hasiči v minulých dnech přečerpali pomocí velkokapacitního čerpadla do západní části jezera a hladina se snížila o 27 centimetrů. „Má pršet až do čtvrtka, možná do pátku. Voda bude v šestce východní přibývat a to nebezpečí je zase blízko. Nechci vytvářet katastrofické scénáře, ale je jasné, že voda z východní části jezera musí pokračovat dál,“ řekl šéf hustopečských rybářů Stanislav Pernický.

Problém vydatných dešťů v lokalitě zasažené toxickou látkou vnímají i odborníci, proto sanační projekt pamatuje na protipovodňová opatření. Ta by měla spočívat v zemním hrazení a zvýšené štětové bariéře.

„Protipovodňová ochrana zasaženého místa je navržena v kombinaci s aktuálně zaraženou štětovou stěnou, která bude tvořit nedílnou součást spodní stavby linie protipovodňové ochrany. Minimální výška hráze bude půl metru, maximální výška zhruba 1,6 metru nad úrovní stávajícího terénu,“ uvedla ČIŽP na svých stránkách s tím, že celková délka této linie by měla být necelých 400 metrů.

Budovat na místě se však zatím nezačala. „Podle našich informací budou protipovodňová opatření řešena samostatným projektem, který se nyní zpracovává,“ řekla mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

Zachycení velké vody

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před silnými dešti, které mají během úterý a středy zasáhnout východní část republiky.

Po zasedání Ústřední povodňové komise vyplynulo, že v Povodí Moravy by podle aktuálních modelů měla být situace klidnější. Všechny nádrže v povodí Moravy a Dyje mají navíc volné retenční kapacity pro zachycení povodňových průtoků.

„S ohledem na to, že nejvíce by měla být zasažena oblast Beskyd, se soustředíme na významné vodní nádrže Karolinka, Bystřička a Horní Bečva, a proto jsme v nich maximálně uvolnili zásobní prostor. V souvislosti se sanačními pracemi po havárii benzenu u Hustopečí nad Bečvou sledujeme situaci i v tomto místě,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Situace na místě havárie

Bezprostředně po havárii železničních cisteren převážejících benzen se podařilo stabilizovat situaci tak, že bylo uzavřeno ohnisko znečištění štětovou stěnou a hasičům se podařilo zachytit přes 98 % uniklého benzenu.

Odtěžila se část kontaminované strusky a zeminy z kolejiště, která zůstala na místě prostoru ohraničeného štětovou stěnou a je od okolního prostředí izolována bentonitovými rohožemi. Sanaci kontaminovaných zemin má na starosti specializovaná firma.

„Teď je prioritou sanačních prací odstranit volnou fázi benzenu na hladině podzemní vody, která tvoří největší podíl benzenu v lokalitě. Následuje čištění podzemní vody obsahující rozpuštěnou formu benzenu. Probíhá také zkušební provoz speciálních filtrů s aktivním uhlím, které umožní čerpání kontaminované podzemní vody ve velkém objemu,“ uvedl minulý měsíc ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Havárie se z pohledu vlivu na životní prostředí stala snad na tom nejhorším místě – na propustném štěrkopískovém podloží a třicet metrů od vodní nádrže. Díky společnému zásahu uniklo z více než tisíc tun benzenu mimo místo havárie méně než tři procenta nebezpečné látky, přičemž dopady na okolní prostředí byly minimální,“ uvedl tehdy ředitel České inspekce životního prostředí Petr Bejček.

Situace na místě je ovšem stále vážná a práce v lokalitě musí probíhat za přísných bezpečnostních opatření.

„V oblasti platí do 26. června 2025 stav nebezpečí. Česká inspekce životního prostředí navrhla hejtmanovi Olomouckého kraje prodloužit stav nebezpečí o další měsíc. Do odvolání je stále zakázán vstup a pohyb lidí v bezprostředním okolí havárie a vodní nádrže č. 6. Aktuálně platné zákazy jsou k dispozici na webové stránce Olomouckého kraje,“ připomněla Veronika Krejčí z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí.

Budování protipovodňových zábran na místě havárie Záchranný útvar HZS ČR zahájil v Hustopečích nad Bečvou výstavbu protipovodňových zábran, jejichž cílem je ochránit kritické území havárie cisteren s benzenem ohrožené nejen vysokou vodou, ale i možnou kontaminací benzenem. Nasazené protipovodňové zábrany pochází z centrálních zásob HZS ČR a zároveň se jedná o prostředky Správy státních hmotných rezerv (SSHR). Materiál do místa události přepravili z pracovišť skladů v Drahanovicích a v Jihlavě. Na výstavbě asi 450 metrů protipovodňových zábran se podílí 19 příslušníků ZÚ z dislokací Hlučín a Jihlava v součinnosti s hasiči HZS Olomouckého kraje a HZS Správy železnic. Cílem zásahu je mimo jiné zamezit rozšíření kontaminace do vodního toku Bečvy, který by mohl být ohrožen právě v souvislosti s očekávaným vzestupem hladin. Do prací jsou pro terénní úpravy nasazeny také speciální stroje, jako víceúčelový stroj Huddig a manipulátor pro efektivní rozvoz zábran. Tato opatření jsou součástí širšího preventivního rámce, který v těchto dnech HZS ČR realizuje v součinnosti s ostatními složkami integrovaného záchranného systému v regionech s vyšším povodňovým rizikem. (len)