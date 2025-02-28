náhledy
Hasiči zasahují v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde z poškozené železniční cisterny na nákladním vlaku uniká benzen a hoří.
Autor: HZS Olomouckého kraje
Autor: Správa železnic
Autor: HZS Olomouckého kraje
Hasiči zasahují v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde z poškozené železniční cisterny na nákladním vlaku uniká benzen a hoří. Do akce byl nasazen i policejní vrtulník s bambi vakem.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Slovenský hasicí robot Colossus vypomáhal hasičům při likvidaci požáru vykolejeného vlaku s benzenem v Hustopečích nad Bečvou.
Autor: HZS Olomouckého kraje
Autor: HZS Olomouckého kraje
Odstraňování následků havárie cisternového vlaku s benzenem v Hustopečích
Autor: Hasičský záchranný sbor
Autor: Hasičský záchranný sbor
Hasiči o víkendu na železnici u Hustopečí nad Bečvou likvidovali následky požáru cisteren s nebezpečnou chemikálií. (2. března 2025)
Autor: Hasičský záchranný sbor Správy železnic
Hasiči přečerpávají chemikálii z poškozených vagonů po požáru vykolejeného cisternového vlaku převážejícího vysoce toxický benzen. Na místě stále likvidují i další následky nehody. (1. března 2025)
Autor: Filip Fojtík, MAFRA
Hasiči vyměnili 24. září 2025 na jezeře u Hustopečí nad Bečvou, které sousedí s místem únorové havárie vlaku převážejícího toxický benzen, přes 400 metrů sorpčních hadů. Jde o pravidelnou údržbu preventivních opatření, která chrání jezero před chemikálií, jež unikla do podloží.
Autor: HZS Olomouckého kraje
Likvidace následků havárie a požáru cisteren v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku (1. března 2025)
Autor: Filip Fojtík, MAFRA
Hasiči v Hustopečích nad Bečvou odřezali 10 kolejových polí. Těžkotonážní pásový jeřáb je přemístil z drážního tělesa. Zároveň odstranil kolejnice a 9 vagónových soukolí, která se při nehodě a požáru od cisteren uvolnila a zůstala na železničním svršku a bránila pohybu techniky. Na místě probíhají další likvidační práce.
Autor: Hasiči Olomouckého kraje
Autor: Hasiči Olomouckého kraje
Speciální zařízení Cobra použili hasiči k rozřezání vagonů. Jde o silný paprsek vody s abrazivem, který dokáže projít i velmi silnou vrstvou stěny cisterny.
Autor: HZS Olomouckého kraje
Pracovníci společnosti Dekonta na místě zatloukají larsenovou stěnu do osmimetrové hloubky, hotových je zatím zhruba třicet metrů délky. (19. března 2025)
Autor: Dekonta
U Hustopečí nad Bečvou pokračují sanační práce po nehodě a následném obřím požáru nákladního vlaku, který převážel toxický benzen. Místo bylo obkrouženo zábranami proti mísení podzemních vod, takzvanými štětovnicovými nebo též larsenovými stěnami. (9. dubna 2025)
Autor: HZS Olomouckého kraje
Na vyčištění podzemní vody od benzenu byly do Hustopečí nad Bečvou přivezeny tři obří filtry. Každý je vysoký přibližně 7,6 metru, má průměr 2,5 metru a vejde se do něj 20 tun aktivního uhlí. (6. června 2025)
Autor: Dekonta
Hasiči Olomouckého kraje a specializované firmy stále zasahují u Hustopečí nad Bečvou po havárii vlaku s cisternami s benzenem. Pokračují v práci na likvidaci havárie. (7. dubna 2025)
Autor: Hasiči Olomouckého kraje
U Hustopečí nad Bečvou pokračují sanační práce po nehodě a následném obřím požáru nákladního vlaku, který převážel toxický benzen. Hasiči mimo jiné udržují a vyměňují norné stěny a sorpční hady na blízké vodní nádrži. (12. dubna 2025)
Autor: HZS Olomouckého kraje
Obléct si speciální protichemický oblek, který je neprodyšný a ve vedrech z něj člověk vylévá doslova litry potu. K tomu nasadit rukavice, dýchací masku s ventilátorem a filtry, které si nese na zádech. Tak vyrážejí do práce experti, kteří čistí místo havárie cisteren s toxickým benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku. (6. června 2025)
Autor: Dekonta