Geniální fotbalový stratég Karel Brückner se proměnil v betlémskou osobnost

Mechanický betlém, který každoročně zdobí prostory Galerie Šantovka v Olomouci a připomíná významné osobnosti spojené s městem, obohatila nyní figurka Karla Brücknera. Pro jeho dlouhé bílé vlasy, kterými se odlišoval od jiných trenérů, mu říkali Kleki Petra podle legendárního bílého učitele Apačů.
Fotbalový trenér Karel Brückner se stal betlémskou figurkou v mechanickém betlému v Galerii Šantovka.

Přezdívku si vysloužil věhlasný fotbalový trenér a olomoucký rodák Karel Brückner zcela po právu. Vždyť měl nejen dlouhé bílé vlasy, ale byl také skvělým fotbalovým učitelem.

V době, kdy šéfoval olomoucké Sigmě, patřil klub k české špičce a dokázal konkurovat i evropským lídrům. Později jako trenér reprezentace vedl výjimečnou generaci hráčů. Jejich spojení s charismatickým trenérem udělalo z české reprezentace jeden z nejlepších týmů na světě.

Bývalí fotbalisté Sigmy Olomouc (zleva) Michal Kovář, Pavel Hapal a David Rozehnal při umístění figurky Karla Brücknera do mechanického betlému v Galerii Šantovka
U slavnostního umístění figurky byli přítomni jeho bývalí svěřenci a velké hvězdy fotbalové minulosti David Rozehnal, Pavel Hapal a Michal Kovář.„Je úžasné, že se mu vzdává hold takovým způsobem. Věřím tomu, že v tomto betlému osobností má své místo,“ řekl Rozehnal.

„Pan Brückner se podepsal na mé kariéře neskutečně. Do Sigmy jsem přišel v sedmnácti letech a on si mě hned vytáhl do mužů. Byl tvrdý, ale zároveň lidský a velmi dbal na detaily. Byl průkopník moderního fotbalu,“ přidal Hapal.

Betlém ukazuje i Karla Gotta

Moderní betlém je připomínkou olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana. Návštěvníci v něm najdou řadu osobností včetně zpěváka Karla Gotta.

Betlém sice vychází z historie, ale je prošpikovaný moderními technologiemi. Jeho vytvoření si vyžádalo spolupráci designérů, grafiků, konstruktérů a programátorů.

Olomoucký mechanický betlém je bohatší o figurku Karla Gotta

Na rozdíl od betlémů lidových umělců – řezbářů není tvořen prací řezbářských dlát a nožíků, ale především 3D tiskem s využitím CNC strojů pro maximální kvalitu a reálnost objektů.

V betlému z roku 2019, jehož kulisu tvoří historické centrum Olomouce a další známé budovy, je už přes sto postav spojených s Olomoucí včetně velkých hvězd, jako byl Karel Gott. Zabírá plochu 14 metrů čtverečních a kromě lidských postav je v něm také 150 zvířat.

