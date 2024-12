Senioři budou ve větším bezpečí

Výrazně se tak snižuje riziko vzniku rozsáhlejších havarijních situací. „Elektronická požární signalizace (EPS) funguje na principu hlásičů, které včas upozorní na požár,“ vysvětlil vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví jesenické radnice Jiří Kovalčík.

„Signály jsou přijímány ústřednou, u níž je zajištěna stálá služba. Pokud systém zachytí požární signál, služba to do určité doby prověří. Pokud by se nejednalo o planý poplach, EPS automaticky zajistí příjezd jednotky hasičů tak, aby případný zásah byl co nejrychlejší,“ popsal.

EPS byla instalována v objektu na ulici Beskydská, kde se nachází dvě pobytové služby pro seniory. Radnice upozorňuje, že tento systém je především preventivním opatřením, které má za cíl chránit klienty, kteří jsou často závislí na pomoci druhých, a to zejména osoby staršího věku a s omezenou pohyblivostí.

Projekt byl spolufinancován v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. Celkové náklady činily 1,9 milionu korun, z toho 849 tisíc přispělo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.