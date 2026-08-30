Bezplatné vstupenky na hrady a zámky v Olomouckém kraji jsou vyprodané

Lidé si s velkým předstihem zarezervovali všechny vstupenky na dnešní bezplatné prohlídky státních hradů a zámků v Olomouckém kraji. Obsazeno hlásí hrady Bouzov a Šternberk i zámek ve Velkých Losinách na Šumpersku. Poslední volná místa si dnes ráno mohli zájemci zamluvit na prohlídku zámku Jánský Vrch v Javorníku na Jesenicku, vyplývá z informací ČTK. Bezplatné vstupy na státní hrady a zámky připravilo ministerstvo kultury na 30. srpna a 27. září.
Vstupenky umožňující bezplatný vstup na romantický hrad Bouzov si lidé rychle rozebrali a jeho správa už 17. srpna na sociálních sítích oznámila, že všechny dnešní prohlídky jsou obsazeny. Vyčerpanou kapacitu dnešních bezplatných prohlídek s několikadenním předstihem avizoval také hrad ve Šternberku na Olomoucku či zámek ve Velkých Losinách na Šumpersku Posledních deset volných míst na některé termíny dnešních prohlídek nabízel dnes krátce po 09:00 už jen zámek Jánský Vrch v severním cípu Olomouckého kraje.
Lidé si rozebrali i bezplatné zářijové prohlídky státních hradů a zámků. Všechny vstupenky na neděli 27. září má už zamluvené hrad Bouzov, ani jedna není k mání na hradě Šternberk. S prázdnou odejdou i zájemci o bezplatnou zářijovou prohlídku zámku ve Velkých Losinách. Posledních 19 volných míst má dnes v nabídce na neděli 27. září zámek Jánský Vrch.
Bezplatné vstupy na státní hrady a zámky připravilo ministerstvo kultury ve dvou mimořádných termínech, 30. srpna a 27. září. Akce navazuje na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií. Do projektu se podle ministerstva kultury zapojí téměř všechny památky ve správě Národního památkového ústavu.