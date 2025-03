Na Bílý kámen do újezdu Libavá se lze svézt autobusem, lístky už jsou v prodeji

„Jde o celodenní průjezd vojenským výcvikovým prostorem Libavá s deseti zastávkami na nejzajímavějších místech akce,“ sdělil Petr Nakládal z odboru kultury a informací.

„Jde o vlastní skalisko Bílého kamene, výstup na vyhlídkový bod Stražisko, zastávku u zámečku Bores, zpřístupněná místa s památníky v bývalých obcích Velká Střelná, Smilov a všechny pamětihodnosti Města Libavá, jako jsou kostel, větrný mlýn, náměstí,“ vyjmenoval.

K vidění bude i areál poutního kostela ve Staré Vodě s kapličkou Královského pramene, znovuobnovený Jahnův kříž, památník a hřbitov v Nové Vsi nad Odrou, Zelený kříž i nově zbudovaný areál dvou pramenů řeky Odry u obce Kozlov. Průvodci na trasách budou členové spolku Lubavia.

Autobus bude z Velké Bystřice vyjíždět v 8:15 hodin od základní školy. Cestující z Olomouce nastoupí v 8 hodin na zastávce v Jeremenkově ulici naproti poště.

Cena zájezdu pro obě nástupní místa je 400 korun, zahrnuto je stokorunové vstupné, barevná mapa s propozicemi a mnoha dobovými fotografiemi, itinerář průjezdu trasy a výklad průvodce po celé trase zájezdu.

Děti do deseti let vstupné neplatí, děti do patnácti let se mohou zúčastnit jen v doprovodu dospělé osoby. Kočárky s sebou brát nelze, terén pro ně není vhodný. Předpokládaný návrat je kolem 16. hodiny.

Zájemci se mohou přihlásit v Kulturním a informačním centru Velká Bystřice, e-mailem na adrese kultura@muvb.cz nebo telefonicky na čísle 734 236 502. Aktuální informace k jsou na webu bilykamen-libava.cz nebo na facebookovém profilu Bílý kámen.