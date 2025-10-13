„Lidé mě podpořili jako člověka z regionu, za které bych ve Sněmovně ráda řešila problémy z kraje, proto zatím chci i nadále zůstat jako starostka, ať z toho, co regiony trápí, nevypadnu,“ řekla Blišťanová.
Výsledky - Olomoucký kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Moravské zemské hnutí
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
Hnutí občanů a podnikatelů
Jasný Signál Nezávislých
SMS – Stát Má Sloužit
Volt Česko
Levice
„Další funkce by už člověk logicky nezvládal, proto bych chtěla na krajskou zastupitelku rezignovat. Před sebou mám ještě do konce roku dvě jednání zastupitelstva, rezignuji pravděpodobně od ledna,“ dodala s tím, že v krajském zastupitelstvu má Jesenicko zastoupení, například radní Janu Konvičkovou (ANO).
Starostka Jeseníku byla loni v září zvolena v krajských volbách do zastupitelstva na kandidátní listině koalice Spojenci24 s vámi sestavené zástupci KDU-ČSL, TOP 09, Zelených a nestraníků z druhého místa. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu získala koalice šest mandátů.
Po rezignaci Blišťanové by ji měl nahradit vysokoškolský pedagog a bývalý krajský radní Aleš Jakubec, jenž dostal následující nejvyšší počet hlasů. Stejně jako Blišťanová je zástupcem TOP 09.
Patří k nejúspěšnějším komunálním politikům
V Jeseníku chce nově zvolená poslankyně pokračovat ve funkci uvolněné starostky. „S kolegy na radnici, což jsou zástupci PRO Jeseník, jsme se domluvili, že to necháme zatím, jak to je. Situaci bychom si vyhodnotili na jaře, kdy již budu vědět, zda to lze vše skloubit,“ předestřela starostka.
„I po poradě s ostatními starosty vím, že nejdůležitější je, koho máte na radnici a na koho se můžete spolehnout, proto jsem to konzultovala se svými spolupracovníky,“ doplnila.
Blišťanová je v čele jesenické radnice od roku 2018, v komunální politice kandiduje za sdružení Jeseník srdcem. V roce 2018 sdružení ve volbách dovedla k rekordním 41,55 procenta hlasů. Sdružení svým úspěchem získalo 13 mandátů v pětadvacetičlenném zastupitelstvu, koalici uzavřelo se zástupci PRO Jeseník. Uskupení vyhrálo volby i před třemi lety a znovu se domluvilo na koalici s PRO Jeseník.
Na sněmovní kandidátní listině koalice SPOLU se Blišťanová o hlasy voličů ucházela ze čtvrtého místa, jeden ze tří mandátů pro koalici získala díky preferenčním hlasům, jimiž přeskočila trojku kandidátky, dosavadního poslance Martina Majora z ODS.
4. října 2025