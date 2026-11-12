Jubilejní ročník festivalu Blues Alive nabídne koncerty i noční jam sessions

Šumperský festival Blues Alive nabídne ve 30. ročníku tři dny koncertů, setkání i tradičních nočních jam sessions. Začíná dnes a potrvá do soboty 14. listopadu. Pořadatelé letos připravili v programu akce největší české zastoupení v historii festivalu. Jedna ze scén bude patřit jen bluesovým hudebníkům z Česka.
Blues je podle dramaturga festivalu Ondřeje Bezra živým žánrem, který se neustále vyvíjí a propojuje s dalšími hudebními styly. Posluchačům chtějí pořadatelé festivalu letos nabídnout žijící legendy, aktuální hvězdy, ale i čerstvé objevy z celého světa, které mohou být v budoucnu v pozici headlinerů, řekl ČTK Bezr.
Mezi hlavními hvězdami akce budou letos americký bluesman D. K. Harrell, zpěvačka Janiva Magnessová, baskytaristka a zpěvačka Danielle Nicolová nebo kytaristé JD Simo a Luther Dickinson. Z českých interpretů vystoupí mimo jiné Ivan Hlas Trio, Marie Puttnerová a Michal Prokop, který koncertem oslaví 80. narozeniny. Program se kromě Domu kultury rozšíří také do dalších míst ve městě, například do klášterního kostela, knihovny a kina. Novinkou bude odpočinková zóna v Pavlínině dvoře. Vstupenky na festival i jednotlivé koncerty jsou ještě k dispozici na webu.