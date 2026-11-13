Americké, české, ale i turecké blues dnes znělo na festivalu v Šumperku. Na vyprodaném 30. ročníku festivalu Blues Alive, který začal ve čtvrtek a skončí v noci na neděli, zahráli také přímí potomci a pokračovatelé legendárních bluesmanů Stud Ford a Layla Musselwhiteová.
Hvězdou čtvrtečního večera byla americká zpěvačka a baskytaristka Danielle Nicole. Zahrál také Ivan Hlas se svým triem nebo opavská skupina Khyr Brothers. Festival totiž letos dává větší prostor české scéně, kterou dnes odpoledne v klášterním kostele reprezentovali také písničkáři Karel Vepřek a Marie Puttnerová.
Dnes večer v české programové linii pokračovaly skupiny O. J. Žlábek Band, Charlie Slavík Revue a Band of Heysek. Zazněly však i exotičtější tóny. Zahrála turecká skupina Jumpin‘ Cats z Ankary se zpěvačkou Kardelen Köksalanovou.
Z kolébky blues, tedy Spojených států, přijel Stud Ford, reprezentant mississippské scény a vnuk bluesmana T-Model Forda.
"Já jsem si nevybral blues, blues si vybralo mě," řekl hudebník, který hrál do půl těla svlečený. Publiku popsal, že koncertuje od svých šesti let a snaží se nést dál odkaz svého dědečka i dalších starých mistrů, které ještě stihl poznat.
Rodinnou vazbu na bluesovou legendu má také Layla Musselwhiteová, dcera harmonikáře a držitele ceny Grammy Charlieho Musselwhitea. Dnešní program pozdě večer završí zpěvačka Janiva Magnessová. V sobotu se představí například Michal Prokop nebo kytarista D. K. Harrell.
Jubilejní 30. ročník festivalu je vyprodaný. Do Šumperka přijeli také zahraniční návštěvníci, například ze Slovenska, Polska, Rakouska a Německa, řekl ČTK ve čtvrtek ředitel festivalu Vladimír Rybička.